Por qué las reglas de 2026 de la Fórmula 1 pondrán a Colapinto a la par de Gasly en Alpine

A partir de la próxima temporada, la Fórmula 1 tendrá muchas novedades reglamentarias. Entre las modificaciones más importantes está el tamaño de los monoplazas, la desaparición del DRS y unos cuantos aspectos técnicos y de desarrollo de la competición. Todas estas medidas podrían beneficiar a Franco Colapinto y el resto de los novatos de la parrilla.

Un análisis publicado por Motorsport, uno de los medios especializados en la materia, indica que la enorme cantidad de cambios que tendrá la F1 obligará a todos los pilotos a adoptar nuevas costumbres. Generalmente, esta situación solo le sucedía a los rookies, que debían enfrentarse con experimentados ya adaptados al sus monoplazas.

“El cambio a una proporción 50:50 de entrega de potencia entre el sistema eléctrico y el motor de combustión interna aumentará la carga de trabajo del piloto“, asegura el medio, que advierte que muchas de las figuras de la parrilla tendrán que replantear su manera de conducir.

La competencia entre Colapinto y Gasly

En el momento en el que fue elegido para reemplazar a Jack Doohan, Colapinto dejó en claro que Pierre Gasly era la referencia del equipo. Por distintas oportunidades, al argentino le costó estar cerca de su compañero, aunque la historia se fue emparejando con el correr de los GP.

Franco terminó mejor posicionado que el francés en solo tres oportunidades (Mónaco, Canadá y Hungría), quedando por detrás en las otras cinco (Imola, España, Austria, Silverstone y Bélgica). La diferencia más grande se ve en los puntos, donde Gasly obtuvo 20, contra 0 del argentino.

¿Los cambios en el reglamento de la F1 significará una mejoría para Alpine? No necesariamente. El paquete de modificaciones para la próxima temporada obligará a los equipos a reinventarse y todo parece indicar que arrancarán desde cero. Quien encuentre las mejores soluciones, será el que se imponga en los resultados. Podría suceder con cualquiera de los 11 equipos.

Los cambios más importantes de la F1 para 2026

Autos más chicos y livianos: a partir de la próxima temporada, habrá una reducción de peso, menor ancho y menos carga aerodinámica.

a partir de la próxima temporada, habrá una reducción de peso, menor ancho y menos carga aerodinámica. Nuevo equipo : serán 22 los coches de la parrilla, con la llegada de Cadillac como onceava escudería.

: serán 22 los coches de la parrilla, con la llegada de Cadillac como onceava escudería. Adiós al DRS : ya no habrá un alerón abierto cuando la distancia entre dos autos sea de un segundo. Se reemplazará por un sistema de aerodinámica activa.

: ya no habrá un alerón abierto cuando la distancia entre dos autos sea de un segundo. Se reemplazará por un sistema de aerodinámica activa. Mejoras de seguridad : estructuras reforzadas, arcos más resistentes y nuevas luces de advertencia.

: estructuras reforzadas, arcos más resistentes y nuevas luces de advertencia. Cambio en la unidad de potencia: se elimina el MGU-H para favorecer el MGU-K, triplicando la potencia y utilizando un combustible 100% sustentable.

