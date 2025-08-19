Es tendencia:
Jugada maestra: la inesperada contratación de Alpine para ayudar a Franco Colapinto a consolidarse en la Fórmula 1

La escudería francesa se prepara para la reanudación de la temporada, pero también piensa en el 2026.

Por Agustín Vetere

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
© GettyFranco Colapinto, piloto de Alpine.

Mientras las escuderías de la Fórmula 1 se preparan para la reanudación de la temporada, Alpine piensa más allá. El equipo francés, que se ubica último en el Campeonato de Constructores, pone todas sus fichas en el 2026, dónde aspira a ser protagonista.

En ese contexto, no se espera que Alpine salga del fondo de la tabla, aunque Franco Colapinto trabaja para dar resultados y ganarse la butaca disponible para la próxima temporada junto a Pierre Gasly, la gran figura de la escudería.

Aunque no se esperan mejoras en Enstone para los últimos 10 Grandes Premios de la campaña, se confirmó una modificación en Alpine que podría ayudar al argentino a sentirse más cómodo a bordo del A525. Se trata de la contratación de Oliver Bray, proveniente de McLaren.

El ingeniero de diseño mecánico tiene 8 años de experiencia en la escudería que hoy domina la Fórmula 1 y que tiene, indiscutiblemente, los mejores autos del campeonato. Gracias a ello, Lando Norris y Oscar Piastri se disputan el campeonato cabeza a cabeza.

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, informó Bray sobre su cambio de trabajo en la plataforma LinkedIn. El ingeniero ya trabaja con la escudería francesa y podrá aportar su conocimiento para buscarles un mejor presente a Gasly y Colapinto.

Aunque la prioridad de Alpine continúa siendo la temporada 2026, dónde pasarán a tener motor Mercedes, el arribo de Bray con una mirada externa y su experiencia en McLaren podrían ayudar a la escudería francesa a descubrir sus problemas con mayor claridad.

La próxima carrera de Franco Colapinto

Para disfrutar del Gran Premio de los Países Bajos de la actual temporada de la Fórmula 1, habrá que aguardar hasta fin de mes. Sí, este fin de semana no habrá ningún tipo de acción.

Todo se iniciará recién el viernes 29 de agosto con las primeras pruebas (FP1 7:30 y FP2 11:00), mientras que el sábado 30 de este mismo mes se llevará a cabo la FP 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10:00. Por último, el domingo 31 de agosto, desde las 10:00, se correrá el GP de los Países Bajos. Todo esto, según los horarios de la República Argentina.

14 de 22 pilotos confirmados para la F1 2026

De cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, hay 14 pilotos que tienen asegurado su lugar en la parrilla y firmado el contrato con una escudería que les otorgará un auto para el 2026. En esa lista se incluye a Max Verstappen, pero no a los dos Mercedes, donde hay un tema aún por resolver.

Tampoco están Franco Colapinto, ni los pilotos de Racing Bulls ni la nueva escudería, Cadillac.

  • McLaren: Oscar Piastri – Lando Norris
  • Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
  • Mercedes: ??? – ???
  • Red Bull Racing: Max Verstappen – ???
  • Williams: Alex Albon – Carlos Sainz
  • Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
  • Haas: Esteban Ocon – Ollie Bearman
  • Racing Bulls: ??? – ???
  • Alpine: Pierre Gasly – ???
  • Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
  • Cadillac: ??? – ???
