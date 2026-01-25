Atento Colapinto: Alpine confirmó que Christian Horner negocia por un porcentaje de la escudería de la Fórmula 1

La Fórmula 1 enciende motores para la temporada 2026, una que mantiene con grandes expectativas a Alpine. Es que la escudería francesa viene del fondo de la tabla en el Campeonato de Constructores, pero adelantó trabajo para la campaña por venir, ahora con motor Mercedes.

En su primera pretemporada en la máxima categoría del automovilismo, Franco Colapinto aspira a tener un papel más protagónico en el torneo tras no haber cosechado puntos en 2025. Mientras tanto, hay movimientos alrededor de Alpine que podrían afectar su futuro y el del resto del equipo.

En la presentación del nuevo monoplaza de la escudería francesa, Flavio Briatore no esquivó pronunciarse acerca de uno de los rumores más fuertes del momento: la posibilidad de que Christian Horner adquiera un porcentaje de Alpine en el futuro próximo.

El asesor de Alpine confirmó que el exjefe de Red Bull está entre los interesados a adquirir el 24% en manos de Otro Capital, pero que no es el único dispuesto a lanzar una oferta por ese cuarto de la escudería. Cabe recordar que Renault es el dueño de 76% restante.

Christian Horner quiere volver a la Fórmula 1. (Foto: Getty)

En la misma línea, Alpine comunicó: “No es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo, como se informó previamente en octubre del año pasado. Con el continuo y rápido crecimiento de la Fórmula 1, la valoración de los equipos ha ido aumentando y, como era de esperar, ha llevado a que múltiples partes interesadas busquen ingresar al deporte”.

Publicidad

Publicidad

“El equipo recibe regularmente contactos de posibles inversores, sobre todo teniendo en cuenta que Otro Capital declaró haber mantenido conversaciones exploratorias. Uno de los interesados es un grupo de inversores, entre los que también se encuentra Christian Horner”, confirmando esta misma versión.

Briatore incluso se desligó de estas negociaciones, alegando que él solo está enfocado en el trabajo del equipo de cara a la temporada 2026 y que es Otro Capital quien dialoga con los posibles compradores de su parte de la escudería francesa.

ver también El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghái) – 13-15 MAR

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Bakú) – 25-27 SEP

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC

* Sujeto a homologación de la FIA

Publicidad

Publicidad

Datos clave

Franco Colapinto encara su primera pretemporada con Alpine buscando mayor protagonismo en 2026.

encara su primera pretemporada con buscando mayor protagonismo en 2026. Christian Horner figura entre los interesados en adquirir el 24% de la escudería .

figura entre los interesados en adquirir el . Renault mantiene el 76% de las acciones y el equipo usará motor Mercedes.

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.