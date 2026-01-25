Atento Colapinto: Alpine confirmó que Christian Horner negocia por un porcentaje de la escudería de la Fórmula 1

La Fórmula 1 enciende motores para la temporada 2026, una que mantiene con grandes expectativas a Alpine. Es que la escudería francesa viene del fondo de la tabla en el Campeonato de Constructores, pero adelantó trabajo para la campaña por venir, ahora con motor Mercedes.
En su primera pretemporada en la máxima categoría del automovilismo, Franco Colapinto aspira a tener un papel más protagónico en el torneo tras no haber cosechado puntos en 2025. Mientras tanto, hay movimientos alrededor de Alpine que podrían afectar su futuro y el del resto del equipo.
En la presentación del nuevo monoplaza de la escudería francesa, Flavio Briatore no esquivó pronunciarse acerca de uno de los rumores más fuertes del momento: la posibilidad de que Christian Horner adquiera un porcentaje de Alpine en el futuro próximo.
El asesor de Alpine confirmó que el exjefe de Red Bull está entre los interesados a adquirir el 24% en manos de Otro Capital, pero que no es el único dispuesto a lanzar una oferta por ese cuarto de la escudería. Cabe recordar que Renault es el dueño de 76% restante.
Christian Horner quiere volver a la Fórmula 1. (Foto: Getty)
En la misma línea, Alpine comunicó: “No es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo, como se informó previamente en octubre del año pasado. Con el continuo y rápido crecimiento de la Fórmula 1, la valoración de los equipos ha ido aumentando y, como era de esperar, ha llevado a que múltiples partes interesadas busquen ingresar al deporte”.
“El equipo recibe regularmente contactos de posibles inversores, sobre todo teniendo en cuenta que Otro Capital declaró haber mantenido conversaciones exploratorias. Uno de los interesados es un grupo de inversores, entre los que también se encuentra Christian Horner”, confirmando esta misma versión.
Briatore incluso se desligó de estas negociaciones, alegando que él solo está enfocado en el trabajo del equipo de cara a la temporada 2026 y que es Otro Capital quien dialoga con los posibles compradores de su parte de la escudería francesa.
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghái) – 13-15 MAR
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Bakú) – 25-27 SEP
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC
* Sujeto a homologación de la FIA
Dónde ver la F1 2026
Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.