El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”

A poco más de mes y medio para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que será la primera de Franco Colapinto como piloto oficial en la parrilla, el medio The Race publicó un ranking con sus predicciones sobre cómo terminará el campeonato de constructores, que contará con 11 escuderías.

Con la inclusión de Cadillac como nuevo equipo, la F1 iniciará un nuevo año con la particularidad de que serán 22 los pilotos y no 20 como en años anteriores. Además, habrá importantes cambios en los monoplazas, con el objetivo de que cada carrera sea más pareja.

En este contexto, The Race dio sus predicciones con las distintas escuderías de la categoría, y no fueron para nada optimistas con el desempeño que tendrá Alpine con Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos confirmados. Además, criticaron el nivel que puede tener el argentino.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine en 2026.

Dentro de los 11 equipos que participarán de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el medio citado afirmó que Alpine terminará anteúltimo, tan solo por encima de Racing Bulls, por lo que quedará mejor que en el año pasado, en el que finalizó en la última posición con tan solo 22 puntos.

“Pierre Gasly hizo un trabajo heroico con el peor coche de F1 2025, sumando los 22 puntos de Alpine. Pero, al igual que hace 12 meses, existen dudas sobre su compañero de equipo, ya que Gasly lleva la mayor parte del trabajo ahora mismo”, inicia la justificación, con una crítica para Colapinto.

“Esta tiene que ser la última oportunidad en la F1 para Colapinto, que no ha demostrado lo suficiente con la suficiente frecuencia”, afirmó al respecto el periodista Matt Beer para ponerle presión al argentino, que por primera vez en su carrera iniciará una temporada de la F1.

“Colapinto tuvo un comienzo inestable después de reemplazar a Jack Doohan en la séptima ronda de la temporada 2025, chocando en la Q1 en Imola y teniendo tantos problemas que Alpine coqueteó con reemplazarlo para 2026”, continúa el artículo. Y agrega: “Cambió las cosas lo suficiente como para que Alpine lo mantuviera en su puesto, pero nunca pudo igualar ni superar a Gasly cuando Alpine sumaba puntos, solo ocasionalmente cuando no era competitivo”.

“Dado que Alpine está tan convencido de que puede dar un gran paso adelante este año, debería preocuparse de que solo uno de sus pilotos pueda estar listo para aprovecharlo al máximo”, cerró al respecto el periodista Josh Suttill.

El ranking del campeonato de constructores, según The Race

McLaren Red Bull Mercedes Williams Ferrari Haas Aston Martin Audi Cadillac Alpine Racing Bulls

