Atento Colapinto: Charles Leclerc señaló la mayor ventaja para los pilotos de Fórmula 1 en este 2026

Este viernes fue el último día de actividad en el Circuit de Catalunya, en los primeros tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona. Allí, 20 de los 22 pilotos que correrán con los nuevos autos, tuvieron la posibilidad de probarlos (Williams no se presentó, por lo que Carlos Sainz y Alex Albon no pudieron estar).

Toda la temporada de la Fórmula 1 2026 la podrás seguir por Disney+

Luego de dar más de 150 vueltas sobre la SF-26, Charles Leclerc encontró una gran ventaja con respecto a los autos que ya pasaron a la historia. El monegasco recalcó la principal novedad que pondrá a prueba a él, Franco Colapinto y todos los pilotos que participen de esta próxima temporada y que, a su vez, es la principal ventaja que tendrán para demostrar sus habilidades.

“Fue el primer día para mí en el auto en condiciones normales”, inició Leclerc, que en su primera oportunidad tuvo que correr con lluvia. “Hay mucho para aprender y descubrir, es un auto muy diferente al que estuve manejando desde que llegué a la Fórmula 1”, continuó.

Luego, Leclerc dio su veredicto y señaló la principal ventaja: “Lo tomo como un desafío; en realidad, me gusta que todo sea nuevo y que haya una oportunidad para que los pilotos podamos salirnos del molde“, afirmó. “Obviamente que estos nuevos sistemas con 50% de poder del motor eléctrico son un tanto más desafiante de gestionar. La curva de aprendizaje es bastante pronunciada, pero es también muy interesante”, completó.

Cuándo son los próximos tests de la Fórmula 1 2026 en Bahréin

Luego de estos cinco días de acción en Barcelona, los equipos tendrán unos diez días para guardar todo, recopilar datos, entender lo que pasó en las pruebas y viajar a Bahréin para el segundo set de pruebas. Habrá tres días de pruebas en la primera serie de Bahréin, que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de febrero.

Luego, habrá otra semana de descanso antes de los últimos tres días de pruebas, que serán el 18, 19 y 20 de febrero. Una vez completados, lo siguiente será el inicio de la temporada en Australia.

En síntesis

Charles Leclerc completó más de 150 vueltas con el nuevo monoplaza SF-26 en Barcelona.

completó más de con el nuevo monoplaza SF-26 en Barcelona. Los nuevos motores de Fórmula 1 gestionan ahora un 50% de potencia eléctrica total.

total. Charles Leclerc destacó que los nuevos autos permiten a los pilotos “salirse del molde“.

