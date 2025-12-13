Charles Leclerc reveló el motivo por el que dejaría temporalmente la Fórmula 1: “Necesito prepararme”

A sus 28 años, Charles Leclerc ya completó siete temporadas en la Fórmula 1, una categoría a la que llegó con la expectativa de ser campeón, especialmente desde su fichaje por Ferrari en 2019, y estaba llamado a ser el piloto que acabaría con la racha negativa de la escudería, que no se consagra desde Kimi Raikkonen en 2007.

Sin embargo, al día de hoy, ese momento no ha llegado, y Leclerc no ha tenido opciones reales de pelear por un campeonato con la superioridad que mostraron Lewis Hamilton y Mercedes, luego Max Verstappen y Red Bull y más recientemente los McLaren, con Lando Norris como su referente. Ferrari no ha estado a la altura y el monegasco no ha podido pelear por ser campeón.

Ante esta realidad, y ya acercándose a los 30, Charles Leclerc reconoció que también le gustaría probar otras competiciones, especialmente las 24hs de Le Mans. “Definitivamente. De hecho, me gustaría hacerlo varias veces”, reconoció al ser consultado sobre la posibilidad de correr una de las carreras más prestigiosas del deporte automotor.

Las 24hs de Le Mans, una carrera de las más prestigiosas del mundo.

Correr las 24hs de Le Mans le haría poner en pausa su carrera en la Fórmula 1, ya que se disputa en medio de la temporada y el propio Leclerc reconoció que necesitaría prepararse específicamente para disputar dicha competencia: “Es difícil, necesito encontrar cómo combinarlo con la Fórmula 1, porque si voy a hacerlo, lo quiero hacer para intentar ganar. Y, para eso, necesito prepararme, el nivel es súper alto en Le Mans, pero por supuesto, me encantaría“.

Leclerc no es el único piloto de la parrilla que tiene intenciones de correr Le Mans

Las intenciones de Charles Leclerc de correr en Le Mans son compartidas por gran parte de la parrilla. Al final de cuentas, todos los pilotos tienen como uno de sus grandes deseos participar del desafío que representan las 24hs de Le Mans, una de las carreras más prestigiosas de todos los tiempos.

De hecho, Fernando Alonso y Max Verstappen llevan años analizando la posibilidad de correr juntos dicha competición, aunque de momento no han sido capaces de compaginarlo con la Fórmula 1, algo que resulta mucho más difícil de lo que puede parecer a simple vista.

Alonso y Verstappen han tenido charlas sobre correr juntos en Le Mans.

