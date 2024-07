El expiloto alemán no tuvo piedad a la hora de calificar a uno de los protagonistas del fin de semana del GP de Hungría.

El fin de semana del Gran Premio de Hungría en la Fórmula 1 estuvo envuelto en polémica desde la etapa de clasificación hasta la carrera, siendo la escudería de Red Bull Racing el foco de las críticas debido al desempeño de sus pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez.

Un día antes del incidente del campeón neerlandés, su compañero mexicano chocó su monoplaza y debió iniciar la competencia del domingo en la decimosexta posición, la cual pudo remontar en la pista para ‘enmendar’ lo hecho 24 horas antes. Sin embargo, los expertos no perdonaron a Checo y uno de los que salió al cruce fue el hermano de Michael Schumacher, Ralf.

“¿Cuántas veces más tengo que decirlo? No sé cuánto tiempo Red Bull quiere seguir viendo cosas como esta. Creo que esto ya no tiene sentido y él mismo lo sabe. El daño… Ni siquiera me metí en ese tema todavía. Red Bull tiene muchos pilotos. Esto tiene que parar. Realmente necesita que lo saquen de su miseria. Lo siento, pero esto también es una catástrofe para él”, aseguró el expiloto alemán en Sky Deutschland.

Sergio Pérez, en el ojo de la tormenta.

Este accidente ocurrió en un momento de absoluta tensión en la temporada, donde los objetivos de Red Bull este año se están viendo notablemente comprometidos mientras los rumores acerca del futuro de Checo Pérez en la escudería no cesan.

Como si fuera poco, su jefe de equipo, Cristian Horner, tampoco se mostró satisfecho con la remontada de Pérez al final del GP de Hungría. “Creo que he demostrado que soy muy paciente. Pero eso fue realmente lo último que él y el equipo necesitaban. Hablaremos con él internamente, pero, por supuesto, no podemos caminar sobre una pierna a largo plazo…”, declaró con dureza. Se vienen semanas decisivas para la continuidad de Checo en la F1.

Qué dijo Checo Pérez sobre su accidente

A través de un posteo en redes sociales, el piloto mexicano se mostró positivo tras el accidente en la clasificación del GP de Hungría y las posiciones remontadas en la carrera principal. “Buena remontada, grandes batallas; Es una gran lástima lo de ayer, pero el ritmo lo tenemos. También, muchas gracias a los mecánicos, trabajaron muy duro para tener el coche listo”, señaló.