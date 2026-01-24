Es tendencia:
En Instagram, Franco Colapinto reveló el apodo que le puso al Alpine para la F1 2026

Colapinto y un apodo muy argento para el auto que conducirá en 2026.

Por Germán Celsan

Colapinto apodó el Alpine A526 como "la alpineta"
© GettyColapinto apodó el Alpine A526 como "la alpineta"

Este viernes 23 de enero, Alpine presentó el A526, auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán durante todo el 2026 y que será la base de los próximos años de la escudería dentro de la Fórmula 1. Y el piloto argentino le puso un nombre bastante especial.

Luego de la presentación, Colapinto tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la emoción por el momento, demostrando que tiene grandes expectativas para la temporada que se avecina. Allí también bautizó al A526 como “la alpineta”, un cariñoso apodo.

Toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 la podrás ver por Disney+

“¡Ahora sí que arrancó el 2026! ¡¡¡¡Espero que les guste la alpineta nueva y nos traiga muchas alegrías!!!!!! A trabajar mucho y por un gran año”, fue lo que compartió Colapinto en Instagram, haciendo referencia a su nuevo auto para la temporada 2026.

El A526 no es un auto más para Franco Colapinto; es el primero que ayudar a desarrollar y diseñar dentro de la Fórmula 1 y el primero que tendrá la chance de pilotar desde el comienzo mismo de la temporada, a diferencia de lo que sucedió en Williams y en la propia Alpine en 2024 y 2025.

El Alpine de Franco Colapinto para la F1 2026

Con una apariencia bastante similar a la del 2025 en cuanto a livery, pero un diseño radicalmente distinto, adaptado a las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 para el 2026, el A526 fue presentado oficialmente a bordo de un crucero MSC en el Mar Balear, en las costas de Barcelona.

El auto, que vuelve a tener el azul metálico y rosa chicle como colores insignia, luce así:

En síntesis

  • Alpine presentó el A526 este viernes 23 de enero para la temporada 2026.
  • Franco Colapinto y Pierre Gasly conducirán el nuevo monoplaza durante todo el campeonato.
  • Colapinto bautizó al nuevo auto como “la alpineta” en una publicación de Instagram.
