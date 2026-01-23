Es tendencia:
Alpine presentó oficialmente el A526, el auto de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la Fórmula 1 2026

Alpine reveló el A526, el auto con el que Colapinto y Gasly correrán en 2026.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto y Pierre Gasly revelaron el A526
© Alpine F1 TeamFranco Colapinto y Pierre Gasly revelaron el A526

Este viernes 23 de enero fue el día elegido por Alpine para llevar a cabo un evento especial en el cual revelaron el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El A526, el auto que tanta expectativa generó y por el que tanto se sacrificó, ya es una realidad.

Toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 la podrás ver por Disney+

El evento tuvo lugar en un crucero sobre el Mar Balear, en las costas de Barcelona, tal y como estaba estipulado. Allí tanto los mencionados pilotos como Flavio Briatore, asesor ejecutivo, Steve Nielsen, jefe de equipo, y David Sánchez, director técnico ejecutivo, dieron el presente y tomaron el micrófono para dirigirse a los presentes y aquellos mirando en la transmisión.

Más allá de la palabra de Colapinto, Gasly, Briatore y Nielsen, la realidad es que lo que todos esperaban era ver por primera vez el A526, y ese fue el plato fuerte del evento. Alpine presentó un auto en el que trabajó por todo el 2025, que fue revelado de la mano de Gasly y Colapinto, quienes sacaron la tela que lo cubría para mostrar el diseño donde vuelven a dominar el azul metálico y el rosa del sponsor BWT.

El A526 de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la F1 2026

El auto tomará contacto con pista en las pruebas de pretemporada que están pactadas a tener lugar entre el 26 y 30 de enero próximo en Barcelona, y será la primera vez que Franco Colapinto se suba a bordo de su nueva máquina y gire en un circuito con ella.

Tweet placeholder

Durante la presentación, Colapinto tomó la palabra y se mostró esperanzado de cara al 2026: “Estamos listos, estamos listos, estamos emocionados por este año. Esperamos poder darles grandes resultados; hemos estado trabajando muy duro en la pretemporada con el equipo, con Pierre, con los ingenieros”, afirmó.

Sobre el auto, reconoció: “Es bastante diferente, habrá mucho por aprender y un auto muy diferente para manejar. Son muchas cosas de las que aprender en los tests y a lo largo de la temporada.”

En síntesis

  • Alpine presentó el A526, monoplaza de Franco Colapinto y Pierre Gasly para 2026.
  • Del 26 al 30 de enero se realizarán las pruebas de pretemporada en Barcelona.
  • Azul metálico y rosa son los colores principales del diseño revelado en Barcelona.
