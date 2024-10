Franco Colapinto explicó por qué ignoró a Martin Brundle, el ex piloto que lo había cuestionado

Si algo caracteriza a Franco Colapinto, además de ser un gran piloto y estar destacándose en sus comienzos en la Fórmula 1, es su simpatía y naturalidad para atender a la prensa. Por eso, el pasado fin de semana llamó la atención el desplante que le hizo a Martin Brundle, el ex piloto que ahora trabaja como periodista para Sky Sports. El británico abordó al argentino en el Gran Premio de Austin, pero este lo ignoró completamente y se especuló que fue porque lo había criticado.

¿Qué había dicho Brundle de Colapinto?

El ascenso de Franco Colapinto a la Fórmula 1 fue bien recibido en líneas generales. Es un piloto que arriesga, que demostró estar a la altura, pero para Martin Brundle todavía no estaba preparado y así lo hizo saber: “ La Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento ”.

Colapinto explicó por qué no le dio una entrevista

El pasado fin de semana se corrió el Gran Premio de Austin y un momento importante Brundle quiso entrevistar a Colapinto, que prácticamente no lo miró. Luego del episodio, el ex piloto que trabaja en Sky afirmó: “Me miró como si estuviera tratando de asaltarlo o algo así. Creo que pensó que estaba tratando de robarle su paraguas, para ser honesto”.

Franco Colapinto. (Foto: IMAGO).

Por su parte, Colapinto fue consultado en Motorsport al respecto y fue claro: “Nunca me hizo ninguna entrevista. Y, al menos para mí, no era un gran momento para hablar en cámara. Iba al himno nacional, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera, en manejar y estaba totalmente metido en eso. No quería hablar demasiado. Me encanta hablar ahora y cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más metido en mi burbuja”.

Además, agregó: “Martin fue un piloto enorme, un gran piloto. Y dejó un legado en el deporte también. No hay mucha historia. Lo hablé con Williams muchas veces y no tengo mucha experiencia en esto, de ir primero a la parrilla, después esperar ahí durante 30 minutos, salir del auto, caminar por el paddock. Y todo el mundo quiere hacer entrevistas”.

Finalmente, dijo: “He estado bastante concentrado antes de las carreras. Y Conor me ha estado ayudando mucho en cómo no hacer entrevistas en la parrilla, o no en la parrilla, sino en el paddock y todas esas cosas. Y estar centrado en lo que tengo que hacer, que es manejar, por supuesto”.

