Revelan qué tiene que pasar para que Colapinto se convierta en piloto de Red Bull en 2025

Franco Colapinto es uno de los pilotos más mencionados del último tiempo en la Fórmula 1 y no precisamente por ganar carreras. El argentino logró resultados inesperados desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo de la mano de Williams y resulta difícil de imaginar que no tenga equipo el año próximo, pero hasta el momento no hay certezas.

La escudería británica tendrá a Alex Albon y Carlos Sainz como dupla en 2025 y una de las opciones que se maneja puertas para adentro es mantener a Colapinto como piloto de reserva, a la espera de un sitio firme en el equipo. Sin embargo, el medio MotorSport no descarta su llegada a Red Bull para seguir creciendo dentro de la categoría.

¿De qué depende la posible llegada de Colapinto a la multicampeona escudería austríaca? De la resolución del futuro de Sergio “Checo” Pérez , quien no tiene su asiento asegurado para el año próximo debido a las irregularidades que presentó a lo largo de la actual temporada.

Checo Pérez se juega su futuro en la F1 en lo que resta de la temporada. (Foto: IMAGO)

Eso no quiere decir que el argentino llegará al equipo estelar que tiene a Max Verstappen como figura rutilante, sino a la otra escuadra del conglomerado de Red Bull, el RB Formula One Team, que ha funcionado como entrenamiento para que los pilotos de la academia lleguen a la élite. Ejemplos recientes sobran, desde el propio Verstappen hasta Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo.

Hoy, el RB-Honda RBPT tiene entre sus filas al neozelandés Liam Lawson (debutante) y al japonés Yuki Tsunoda; estos serían los máximos candidatos a subir a Red Bull junto a Verstappen en caso de que Checo Pérez deje su asiento. Esto le abriría un hueco a Franco Colapinto, que ya fue elogiado por las autoridades de la escudería austríaca.

Qué dijeron de Colapinto desde Red Bull

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, reveló en una entrevista para Sky Sports que están siguiendo de cerca a varios pilotos jóvenes. “Tenemos que mirar más allá. Hay muchos grandes talentos. Tenemos a Liam Lawson en el banco. No estamos muy seguros… viendo a pilotos como (Franco) Colapinto, (Oliver) Bearman y (Kimi) Antonelli. ¿Están a ese nivel? El tiempo lo dirá”, aseguró.

Semanas después, profundizó sobre Colapinto en F1 Nation Podcast: “Ha sido una gran sorpresa. Nadie había hablado sobre él, pero se subió a ese Williams y en un par de carreras ha estado excepcional. Fue realmente impresionante”. Bajo la órbita de Red Bull, el argentino se mantiene entre las opciones del equipo para la temporada que viene si los planes cambian rotundamente.

