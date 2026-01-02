Franco Colapinto fue señalado por un medio europeo como el piloto con “más presión” para la F1 2026

Acaba de arrancar el 2026 y Franco Colapinto ya sabe que gran parte de los ojos críticos de la Fórmula 1 estarán posados en él y en su actuación arriba del esperanzador nuevo auto por el que Alpine sacrificó el 2025 y en el que lleva trabajando más que cualquier otra escudería dentro de la categoría. Sin embargo, serán más ojos de los esperados los que evalúen el rendimiento del argentino.

En una reciente encuesta publicada por el portal especializado RN365, Franco Colapinto fue el piloto con mayor porcentaje de votos recibidos ante la consulta sobre cuál de los 22 pilotos de la parrilla para el 2026 tendrá mayor presión durante el año.

Franco Colapinto, el piloto con mayor presión en la F1 para 2026. (Prensa Alpine)

La encuesta, dividida en tres secciones, una para los pilotos de la parte alta, otro para los de mitad de pelotón y una final para los que estuvieron en la parte baja de la clasificación en 2025, vio a Franco Colapinto llevarse el 61.17% de los más de 1100 usuarios que participaron del sufragio en la tercera de estas listas.

Aunque Colapinto no fue el único piloto que se llevó una importante cantidad de votos; Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, recibió el 53.96% de los votos de la primera de las tres secciones de la encuesta. Mientras que Liam Lawson (28.24%) y Lance Stroll (22.15%) se repartieron la mayor parte de los votos de la parte media.

La encuesta reveló que Colapinto es visto como el piloto con mayor presión para 2026.

Si bien son varios los pilotos cuyo contrato vence a finales de la temporada 2026, Franco Colapinto es quien más tiene por demostrar. El argentino no tuvo un auto competitivo, pero logró quedarse en la parrilla a pesar de no haber sumado ni un punto en toda la temporada 2025, y es obligación cambiar eso para el 2026.

La presión es externa, con el público crítico de la Fórmula 1 expectante por sus actuaciones, interna por los objetivos de Alpine para la temporada, y personal, por la propia necesidad de Franco de demostrarse a sí mismo que el piloto osado y agresivo del 2024 sigue allí.

