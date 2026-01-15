Franco Colapinto reforzó la ilusión de todo Alpine para la Fórmula 1 2026: “Muy emocionante”

En menos de dos meses iniciará una nueva campaña de la Fórmula 1. Tras las celebraciones de McLaren y Lando Norris, la ilusión se renueva para todos los pilotos. Sobre todo, las nuevas reglas y los renovados monoplazas hacen que sea una incógnita cuáles serán los equipos dominantes en 2026.
En ese contexto, Alpine anhela tener un año positivo luego de haber abandonado las mejoras temprano en 2025 para enfocarse en la temporada que está por comenzar. Franco Colapinto iniciará por primera vez una campaña y aspira a estar regularmente en los puntos.
Luego de haber pasado sus vacaciones en Argentina, el piloto de Pilar viajó a Enstone para comenzar con los preparativos de cara a la pretemporada. A través de su cuenta de Instagram y la de la escudería, Colapinto envió un mensaje a los fanáticos.
“Hola chicos, aquí estamos de vuelta en Enstone después de un tiempo. La Navidad y el Año Nuevo fueron un descanso muy agradable y estamos muy preparados para esta nueva temporada y nueva era. ¡Nuevo coche, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”, comenzó el argentino.
Y siguió: “Los chicos se están preparando. Estaremos en el simulador, poniéndonos en forma, y también con actividades de marketing y algunos días de rodaje. ¡Genial! Estoy muy contento de empezar y de disfrutar del día”.
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
ver también
Dónde ver la Fórmula 1 2026 EN VIVO y ONLINE en Argentina
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghái) – 13-15 MAR
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Bakú) – 25-27 SEP
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC
* Sujeto a homologación de la FIA
Datos clave
- Franco Colapinto llegó a Enstone para iniciar la pretemporada 2026 con Alpine.
- Nuevo coche y motor tendrá la escudería francesa para afrontar el cambio de reglamento.
- Simulador y rodaje realizará el piloto de Pilar como parte de su preparación.