Dónde ver la Fórmula 1 2026 EN VIVO y ONLINE en Argentina

La Fórmula 1 en 2026 contará con varios cambios importantes: los monoplazas han recibido numerosas modificaciones para ser más rápidos, más pequeños, más aerodinámicos, más eléctricos y más eficientes.
Además, habrá cambios en la parrilla con la adición de una escudería más -Cadillac-, cambios en los nombres de algunos equipos (Kick Sauber a Audi) y varios pilotos que también estrenarán modificaciones en sus equipos.
Como si fuera poco, el calendario también cambiará, ya que se correrán las carreras Sprints en otros circuitos respecto a la temporada pasada, y se le dará salida al emblemático circuito de Imola para que tome su lugar el flamante de Madrid, que se estrenará en septiembre de este año.
Lo que no cambiará es la forma en la que el público argentino y latinoamericano podrá ver las 24 carreras durante todo el año. Es que, al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghái) – 13-15 MAR
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Bakú) – 25-27 SEP
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC
* Sujeto a homologación de la FIA