Dónde ver la Fórmula 1 2026 EN VIVO y ONLINE en Argentina

La Fórmula 1 en 2026 contará con varios cambios importantes: los monoplazas han recibido numerosas modificaciones para ser más rápidos, más pequeños, más aerodinámicos, más eléctricos y más eficientes.

Además, habrá cambios en la parrilla con la adición de una escudería más -Cadillac-, cambios en los nombres de algunos equipos (Kick Sauber a Audi) y varios pilotos que también estrenarán modificaciones en sus equipos.

Como si fuera poco, el calendario también cambiará, ya que se correrán las carreras Sprints en otros circuitos respecto a la temporada pasada, y se le dará salida al emblemático circuito de Imola para que tome su lugar el flamante de Madrid, que se estrenará en septiembre de este año.

Lo que no cambiará es la forma en la que el público argentino y latinoamericano podrá ver las 24 carreras durante todo el año. Es que, al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026