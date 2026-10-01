Colapinto, sobre Norris: “Me sorprendió porque es el que más habló sobre el odio”

El argentino fue protagonista de una mala maniobra en Bakú que dejó fuera de carrera el británico de McLaren.

El pasado sábado, en el GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto protagonizó un accidente del cual fue responsable en su totalidad. Cuando la carrera se reiniciaba, el argentino quiso escalar posiciones por un lugar indebido y cuando quiso frenar antes de la curva, se produjo un bloqueo. El pilarense chocó a Pierre Gasly y Lando Norris, quedando todos fuera de carrera.

Pierre Gasly mostró su descontento a través de gestos, pero admitió que aceptó el pedido de disculpas de Franco Colapinto. Por su parte, Lando Norris fue sumamente duro con el argentino y llegó a declarar que no estaba preparado para la Fórmula 1 y hasta pidió sanciones fuertes. Al día siguiente dio un paso atrás y pidió disculpas.

¿Qué dijo Colapinto sobre Norris?

En la antesala del GP de Baréin, que se correrá en Malasia, Franco Colapinto dialogó con The Race y se refirió al episodio con Lando Norris: “Creo que actuó impulsivamente… sabe lo que provocan los comentarios porque él mismo lo sufrió. Probablemente fue el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, hace apenas unas temporadas. Así que me sorprendió mucho. Pero luego, por supuesto, pidió disculpas“.

Además, agregó: “Desafortunadamente, también recibió mucho odio por ello. Pero también sentí que era una situación delicada con el mundo exterior. Y por eso creo que debemos ser un poco más cautelosos con lo que decimos en privado. Y entiendo que en el fragor del momento se digan cosas así”.

Lando Norris. (Foto: Getty).

Defensa al público argentino

Colapinto fue consultado por los mensajes de odio en las redes y dijo: “Creo que siempre va dirigido a los argentinos, pero olvidamos que no viene solo de ellos. Viene mucho de ellos, estoy totalmente de acuerdo. No viene solo de ellos, y son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Y es malo, y se portan mal muchas veces, pero viene de todo el mundo y de muchas otras aficiones”.

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“Espero que mejoren. Llevo mucho tiempo pidiéndolo. Para nosotros, los pilotos, es complicado controlarlo. Creo que somos nosotros los que no deberíamos hacerlo más. Pero también nos esforzamos mucho por mejorar la situación por nuestra cuenta. Porque lo intentamos; en mi caso, llevo hablando de esto desde el año pasado. Estoy haciendo todo lo posible, pero es difícil“, completó.

Elogios para Briatore

Ya en Malasia, Colapinto también contó cómo vivió Flavio Briatore el episodio de Bakú: “Claro que Flavio estaba enfadado. Todo el equipo estaba enfadado. No es una situación agradable. Y peor aún es ser quien la provoca. Es lo último que uno quiere como equipo. Claro que hay momentos en el equipo en los que todos están enfadados y al principio cuesta avanzar, pero siempre se encuentra la manera, y Flavio es un gran líder de equipo“.

DATOS CLAVE

Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y Lando Norris en Azerbaiyán.

chocó a Pierre Gasly y Lando Norris en Azerbaiyán. Lando Norris se disculpó tras declarar que Colapinto no estaba listo para F1.

se disculpó tras declarar que Colapinto no estaba listo para F1. Franco Colapinto expresó su sorpresa en The Race por la reacción de Norris.