Pierre Gasly criticó a Alpine tras su rendimiento y el de Franco Colapinto: “Fue muy pobre”

El piloto francés resaltó los déficit que mostraron los monoplazas de la escudería durante la carrera en Interlagos.

Luego de lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil 2026 en lo que fue una nueva fecha de la Fórmula 1, ahora el foco está puesto en el rendimiento de Alpine. En medio de ese contexto, el que rompió el silencio fue Pierre Gasly, que no titubeó al criticar y activó las alarmas puertas adentro de la escudería en la que es compañero de Franco Colapinto.

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Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el francés terminó 14° en la carrera de este domingo, mientras que el argentino quedó 13°, teniendo la enorme oportunidad de meterse en zona de puntos pero que finalmente no pasó. En ese sentido, el piloto europeo no tardó en analizar lo que aconteció en Interlagos, el icónico circuito de Sao Paulo.

Lo cierto es que el corredor galo rompió el silencio. “Fue una tarde desafiante para nosotros y es decepcionante no volver a sumar puntos“, sentenció Gasly en primera instancia. No conforme con esa declaración inicial, también agregó: “Especialmente considerando las condiciones impredecibles, que por lo general me gustan mucho“.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, hizo hincapié en los principales déficit de la fecha. “Tenemos mucho que revisar, especialmente con respecto a nuestro rendimiento sobre mojado este fin de semana“, sostuvo sin titubear. Lejos de aminorar la marcha, aseguró: “El agarre fue muy pobre tanto con los neumáticos Intermedios como con los de Lluvia Extrema“.

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A su vez, también manifestó: “Tras la frustración en la Clasificación, vimos algunas cosas extrañas en los datos aerodinámicos del auto sobre mojado, las cuales sé que nos tomará tiempo revisar y entender mejor“. Aparte, Pierre destacó un aspecto y expresó: “Estuvimos entre los autos más rápidos en pista durante la parte seca de la carrera“.

Pierre Gasly, piloto de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Por último, cerró a modo de conclusión y con vistas hacia lo que se viene de forma inminente. “Es una lástima que las últimas semanas no hayan salido según lo planeado, pero estoy deseando volver a casa, tener unos días para reiniciar, antes de concentrarme por completo en Las Vegas, donde hemos sido rápidos en el pasado“, palpitó Gasly.

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Resultado de la carrera del GP de Brasil 2026

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Rafa Camara (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNS

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