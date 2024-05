Aquellos que se suben a un auto de Fórmula 1 y lo pilotan a 300 kilómetros por hora saben a la perfección lo que es la adrenalina y el peligro. Si bien es cierto que en la actualidad las medidas de seguridad son espectaculares y es difícil que haya secuelas graves tras un accidente, la realidad es que no deja de ser un deporte riesgoso y los pilotos unos valientes que se atreven a subirse a un auto y manejarlo a tan altas velocidades.

Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, inclusive comparte con Michael Schumacher el récord de títulos mundiales de la Fórmula 1 con siete cada uno. Eso sí, el inglés sigue en actividad y si bien en 2024 no será campeón con su Mercedes, el sueño es obtener su octavo título en 2025 con Ferrari.

Hamilton contó cuando estuvo al borde de la muerte

En pleno desafío Hot Ones -que consta de comer hamburguesas cada vez más picantes e ir respondiendo preguntas- con First We Feast, Lewis Hamilton relató que estuvo cerca de la muerte mientras practicaba su otra pasión: el surf. En una de las salidas que hizo con Kelly Slater -uno de los mejores surfistas de la historia- el inglés confesó haberlo pasado mal cuando su tabla de partió en una seguidilla de olas peligrosas.

“La mayor caída que tuve fue con Kelly Slater en Pipeline (en Hawai, ed.). Eran olas de 6 metros, y Kelly me dijo: ‘Es imposible que salgas ahí. Estás loco’. Y cuando empecé a intentar entrar remando, me vi absorbido por esa zona mortal, básicamente. Me vi absorbido por ella, me di la vuelta y vi que se acercaban cuatro olas. Eso, para mí, fue como: ‘Se acabó. Se acabó”, afirmó Hamilton.

Sir Lewis Hamilton. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Al lanzar mi tabla, me zambullí, me agarré al arrecife y pude oír cómo la ola se estrellaba detrás de mí. Mi tabla se arrancó y se partió por la mitad. Volví a subir, obviamente jadeando, y entonces se acercaba la siguiente, así que volví a bajar y me agarré de nuevo al escollo. Y luego vino otra ola, así que hice eso tres veces. Me levanté, casi me quedé sin aire, casi me ahogué, pero conseguí nadar de vuelta desde allí. Pero después de eso, pensé: ‘Muy bien, enhorabuena a estos surfistas”.