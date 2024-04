Ni Mercedes ni Sir Lewis Hamilton comenzaron de la mejor manera el 2024. A días de iniciar el quinto gran premio del año, Gerorge Russell se encuentra séptimo en la tabla general y Hamilton en el noveno puesto. Se sabía que Max Verstappen con su Red Bull sería el principal candidato al título y el oriundo de Países Bajos no decepcionó hasta el momento con tres victorias en cuatro carreras.

En Mercedes hay incertidumbre y también pareciera que nerviosismo. En la previa del Gran Premio de China -que tendrá lugar el próximo fin de semana- a Lewis Hamilton le volvieron a preguntar por su pase a Ferrari y el inglés respondió algo enojado: “Bueno, no siento que necesite que se reivindique mi decisión. Sé lo que es correcto para mí y eso no ha cambiado desde el momento en que tomé la decisión. No ha habido ningún momento en que me lo haya cuestionado”.

Además, agregó: “No me dejo influir por los comentarios de la gente. Así que incluso hoy, hay gente que sigue diciendo estupideces y así seguirá el resto del año. Tendré que hacer lo que hice la vez anterior. Sólo tú puedes saber lo que te conviene. Será emocionante”. La realidad es que el heptacampeón del mundo está cansado que cada vez que se enfrenta a la prensa sea para hablar de su pase a Ferrari, el cual se hará efectivo a partir de 2025.

Se viene el GP de China

Mercedes aspira a realizar un muy buen gran premio en China el próximo fin de semana. Los alemanes quieren cortar con la muy buena racha que tiene Red Bull y así sumar la primera victoria de la temporada. Si bien pareciera difícil que Hamilton o Russel puedan coronarse en este 2024, la intención de la escudería alemana será realizar el mejor papel posible y quedar lo más alto en la tabla de clasificaciones. Mientras tanto, Toto Wolff analiza quién será el reemplazante de Sir Lewis en 2025, hasta el momento los nombres que suenan más fuerte son los de Carlos Saiz y el de Max Verstappen, el gran objetivo de Mercedes.

Alonso renovó con Aston Martin y Hamilton le tiró buena onda

Fernando Alonso extendió su vínculo con Aston Martin a sus 42 años y se espera que compita en la máxima categoría, al menos hasta sus 45 años. Sir Lewis Hamilton, de 39 años, le tiró buena onda al piloto español: “Voy a seguir compitiendo durante bastante tiempo. Así que es bueno que siga por aquí. Espero que él también siga un poco más”.