Franco Colapinto hace historia al convertirse en el primer argentino en la Fórmula 1 en 23 años. Todo un logro para el piloto bonaerense de 21 años, que tendrá nueve carreras para demostrar su valía en la escudería Williams Racing. Para cumplirlo, siguió como referentes a quienes considera como los máximos exponentes del automovilismo.

A lo largo de su gran salto hacia la máxima categoría, Colapinto se dio a conocer en el automovilismo argentino durante los últimos meses gracias a su participación en las Fórmula 3 y 2. Durante este camino, brindó varias entrevistas en donde dejó en claro quiénes fueron sus referentes para convertirse en piloto y fueron los mejores del deporte.

En entrevista para Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky, el piloto nacido en Pilar destacó a dos pilotos como los mejores de la Fórmula 1. Son los casos del brasileño Ayrton Senna y del argentino Juan Manuel Fangio.

Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna, los ídolos de Colapinto (IMAGO / Bridgeman Images – IMAGO / Crash Media Group).

“Fue un poco los que me llevaron a pensar en el automovilismo. Crecí viendo y leyendo sus libros, los documentales de Senna y Fangio. Aprendí mucho de ellos. Me motivaron mucho a decir ‘quiero llegar a la Fórmula 1 y ser así’“, le comentó a Varsky en la entrevista de octubre de 2023.

Así como destacó a los dos pilotos sudamericanos, también comparó su carrera con lo que ambos hicieron en sus respectivos momentos. “Hay muchas características de los dos, eran similares. Me siento un poco parecido en cuanto a estilo. Fangio y Senna son los dos que me representan y que realmente dejaron un legado en mi vida y en mi carrera deportiva“, aseguró.

Los pilotos actuales de Fórmula 1 que más le gustan a Franco Colapinto y su opinión sobre Max Verstappen

Por su parte, en una entrevista para el programa de Vorterix, Paren la mano, el piloto de la escudería Williams, además de confesar su admiración por Senna y Fangio, destacó cuáles son los pilotos actuales de la Fórmula 1 que más le gustan.

“Me gusta Lando (Norris), (George) Russell, me gustan estos pilotos que son jóvenes y tienen mucho talento“, destacó el argentino. También hubo un elogio para el multicampeón Max Verstappen: “Es una locura, ganó muchos campeonatos”. Aunque, hay algo que no le gusta de él.

“De él hay algo que no me gusta también. Es un pilotazo y lo respeto mucho, pero creo que cuando todo va bien, cuando ganás tres campeonatos seguidos, es muy fácil estar contento. Cuando te va mal, cuando pasan cosas que no querés, lo ves a Verstappen y se sale un poco de sí, y eso muestra que sigue siendo el mismo de antes, cuando lo veía de chico que no le iba tan bien“, advirtió.

¿Dónde ver EN VIVO las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Todas las carreras de la Fórmula 1 2024, que tendrán la participación del argentino Franco Colapinto, se podrán ver en vivo por Disney+.