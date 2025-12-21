Mientras consolida su dupla con Colapinto, Gasly confesó con qué piloto de la Fórmula 1 tiene una pésima relación: “Venía a mi casa”

Mientras la Fórmula 1 está en pleno receso y recién en las próximas semanas empezará lentamente la pretemporada donde Alpine comenzará con las prácticas antes de lo planificado, una nueva noticia sacudió al ambiente. Al mismo tiempo que Franco Colapinto descansa de la acción, Pierre Gasly reveló con qué piloto tiene una pésima relación y sorprendió con su respuesta.

La escudería francesa dará inicio a las pruebas varios días antes que el resto, con el claro objetivo de tener el mayor conocimiento posible de los monoplazas que son tan distintos a los de 2025 por el nuevo reglamento y, en el caso de ellos, hasta cuenta con un cambio de motor tras dejar Renault y pasar a tener Mercedes, lo que se estima que será más que positivo en las carreras.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con F1.com, Gasly confesó su pésima relación con Estaban Ocon. Sin titubear en su postura, el compañero de Colapinto expresó: “Podríamos hacer un documental entero sobre esto“. Inmediatamente después, agregó: “Pasábamos los miércoles y los fines de semana juntos casi todas las semanas. Él venía a mi casa, yo iba a la suya“.

Pierre Gasly y Esteban Ocon, compañeros en Alpine en la Fórmula 1 en 2023. (Getty Images for Heineken)

Pocos segundos más tarde y con una simple frase, recordó: “Teníamos un vínculo muy fuerte“. Además de ser íntimos amigos, su cercanía fue clave en la proyección de cada uno hasta convertirse en pilotos de Fórmula 1. “No tengo ninguna duda de que en 10 o 20 años podremos hablarlo todo con otra mentalidad“, aclaró pensando en un posible futuro acercamiento.

A modo de explicación para este distanciamiento inesperado que sorprendió al ambiente automovilístico, en primera instancia Pierre advirtió: “Hubo un punto de inflexión en una de las carreras“. Luego, hizo referencia a cómo derivó el conflicto personal que tuvieron y fue cuando manifestó: “A partir de ahí se rompió de forma bastante dramática. Es difícil de explicar“.

Pierre Gasly y Esteban Ocon, compañeros en Alpine en la Fórmula 1 en 2024. (Getty Images for Heineken)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Sabemos exactamente de dónde venimos. Sabemos lo que tuvimos que pasar para llegar aquí“, sostuvo en nombre suyo y de Ocon. “Y también sabemos que esa rivalidad fue algo bueno para empujarnos más allá de nuestro potencial“, volvió a insistir el hombre de Alpine por el actual Haas.

