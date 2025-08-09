Sin Colapinto ni un compañero de Verstappen en Red Bull: la Fórmula 1 confirmó 14 pilotos para la temporada 2026

En medio del parate tras las primeras 14 carreras del año, la cuenta oficial de la Fórmula 1 comenzó a palpitar la temporada 2026 que tendrá varios cambios, tanto en el tamaño de los monoplazas, como también en la parrilla de pilotos, debido a que se sumará una nueva escudería y serán 22 los corredores.

Con un posteo en su cuenta oficial, la Fórmula 1 confirmó a 14 de los 22 pilotos que estarán presentes el año que viene. Dentro de las novedades, sorprende la ausencia del compañero de Max Verstappen en Red Bull, así como también la de Franco Colapinto en la escudería Alpine.

El motivo por el que solamente aparece Pierre Gasly en Alpine es por la situación contractual del argentino. Si bien tiene vínculo por cinco años con la escudería francesa, solamente firmó por cinco carreras en 2025 y luego extendió hasta el final de la temporada, por lo que correrá las próximas 10.

Por otro lado, los casos de los ausentes Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isack Hadjar, Kimi Antonelli y George Russell se deben a que los cinco pilotos finalizan sus contratos a fines de este año y sus escuderías Red Bull, Mercedes Benz y Racing Bulls deberán definir si continúan o no.

Finalmente, faltan confirmar los dos pilotos que correrán para Cadillac, la nueva escudería que se sumará a partir del año que viene. Quien podría ser uno de los corredores es Valtteri Bottas, que se encuentra como reserva en Mercedes Benz y no corrió ningún Gran Premio en la temporada.

Los 14 corredores confirmados por la Fórmula 1 para la temporada 2026

Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin)

Oliver Bearman y Esteban Ocon (Haas)

Alex Albon y Carlos Sainz (Williams)

Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg (Audi)

Los pilotos confirmados por la Fórmula 1 para el 2026.

Las escuderías que deben fichar pilotos

Red Bull – 1 plaza

Mercedes Benz – 2 plazas

Alpine – 1 plaza

Racing Bulls – 2 plazas

Cadillac – 2 plazas

