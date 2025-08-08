Es tendencia:
Franco Colapinto solo necesitó una palabra para responder la autocrítica de Flavio Briatore a la temporada de Alpine

El piloto argentino contestó al análisis que realizó el jefe de la escudería mediante redes sociales.

Por Bruno Carbajo

La temporada de la Fórmula 1 no viene siendo sencilla para Alpine. Con un rendimiento irregular, la escudería francesa llegó al receso de verano con replantear objetivos y ajustar el rumbo para lo que queda del año. Serán tres semanas de preparación que culminarán con el Gran Premio de Países Bajos a disputarse el último fin de semana de agosto. En ese contexto, Flavio Briatore, jefe de la escudería, alzó la voz. Con respuesta de Franco Colapinto incluida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el italiano publicó un mensaje cargado de autocrítica por la temporada que viene firmando el equipo, con mención directa a sus dos pilotos. “Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano“, abrió el mensaje.

Y sin vueltas, dejó en claro que espera una reacción inmediata de toda la escudería. “Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha”, cerró.

La publicación rápidamente comenzó a llenarse de comentarios, muchos de ellos de fanáticos argentinos que inundaron la sección con emojis de banderas celestes y blancas. Entre esa oleada de mensajes apareció el propio Colapinto, quien lejos de evitar la autocrítica, decidió sumarse al llamado de atención con una respuesta breve pero contundente. “Vamos”, escribió, junto a un emoji de un bícep, en señal de fuerza. Un gesto de apoyo y compromiso.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto volverá a subirse a su monoplaza en el circuito de Zandvoort, del 29 al 31 de agosto. Luego, afrontará un calendario exigente con paradas en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi.

Hasta el momento, su rendimiento no le permitió sumar puntos, mientras que Gasly ha cosechado los únicos 20 que ostenta Alpine en 2025. Un panorama que explica el tono de alerta de Briatore en su mensaje.

