Franco Colapinto es la gran sensación de la Fórmula 1 en este 2024. Con su irrupción en el circuito más importante del mundo en el automovilismo, el argentino se encuentra en boca de expertos y de aficionados con lo que está demostrando a bordo de su Williams Racing.

Desde escuderías como RedBull, Mc Laren, Mercedes Benz e incluso desde Ferrari se refirieron a él como una de los grandes nombres a futuro en la Fórmula 1. De hecho, en las últimas horas, un histórico ingeniero de Ferrari -que se encuentra en el equipo desde los tiempos de Michael Schumacher– habló de Franco Colapinto de manera elogiosa, así como también de los jóvenes pilotos que se asomaron durante esta temporada.

En una entrevista con F1 Nation, Jock Clear -director de pilotos de Ferrari- dio un testimonio extendido analizando la actualidad de la Fórmula 1 con la irrupción de nuevos talentos provenientes de las academias de cada escudería. Entre estos, incluyó a Colapinto.

“Los simuladores de ahora son muy buenos, y es una progresión natural de la tecnología. En cuanto se le dice a un equipo de F1 que ya no puede hacer pruebas, que ya no tiene la oportunidad de dar vueltas y vueltas a Fiorano todos los días, los equipos de F1 desarrollarán otra forma de hacer exactamente el mismo trabajo“, comenzó Clear.

Además, señaló en su análisis: “Nadie en la F1 acepta nunca, ‘ok, bien, si no podemos probar, estaremos menos preparados de lo que solíamos estar’. No, no, no. Todo el mundo en la F1 dice: ‘¿cómo nos aseguramos de que estamos tan bien preparados como solíamos cuando teníamos -creo que (Ferrari) hizo poco menos de 100.000 kilómetros de pruebas en 2002 o 2003 con Michael Schumacher- ‘¿cómo nos aseguramos de que estamos igual de listos para actuar?’ Y encontramos maneras, y el simulador es la manera obvia, y la fidelidad de los simuladores está a un nivel tan bueno ahora que lo que vemos con Colapinto y con Ollie (Bearman) es el resultado de eso“.

Clear también aseguró que “los jóvenes pilotos que entran en la Fórmula 1, aunque sea en un escenario desconocido, saben muy bien qué esperar gracias al trabajo que realizan en el simulador“, ya que alega que ahí se recrean hasta los más mínimos detalles de las pistas y sus alrededores.

El experimentado ingeniero de Ferrari cree que las actuaciones como las de Colapinto y Bearman “pusieron en valor a todos los pilotos de la Fórmula 2, ya que demostraron estar a la altura de la máxima categoría sin antes haber estado consistentemente en los primeros puestos de la serie antesala de la F1“.

Qué pasará con Franco Colapinto en 2025

Su futuro, de momento, es una incógnita. A priori aparecen tres alternativas debido a que quedan tres plazas por confirmarse para la temporada 2025: la de RedBull, ya que en las últimas semanas se puso en duda la continuidad de Sergio “Checo” Pérez, Racing Bull, que tendrá hasta diciembre a Liam Dawson tras la despedida de Daniel Riccardo y no fue confirmado para el próximo año, y Audi Sauber, que a priori se inclinaría por el brasileño Gabriel Bortoleto pero también tiene a Colapinto entre las alternativas.

Cualquiera de las tres escuderías podría contar con el argentino en la próxima temporada. En caso de no lograrse un acuerdo con ninguna de ellas, Colapinto se quedará en el equipo de Williams Racing como piloto suplente, mientras también participa de la Fórmula 2.

Pilotos confirmados para la temporada 2025 de la Fórmula 1

Equipo Piloto 1 Piloto 2 Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez -EN DUDA- McLaren F1 Lando Norris Oscar Piastri Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Jack Doohan Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton RB Yuki Tsunoda Por confirmar (rumores: Liam Dawson/Franco Colapinto) Audi/Sauber Nico Hulkenberg Por confirmar (rumores: Franco Colapinto/Gabriel Bortoleto) Haas Oliver Bearman Esteban Ocon Williams Alex Albon Carlos Sainz

Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1

Tras casi un mes de receso, Franco Colapinto volverá a ver acción en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en el Circuito de las Américas de Texas entre el viernes 18 de octubre y el domingo 20.