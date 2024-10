El rendimiento que viene teniendo Atlético de Madrid no es el mejor. La durísima goleada que sufrió a manos de Benfica, por la UEFA Champions League, llenó de críticas a Diego Simeone, principalmente por lo que significó la salida de Julián Álvarez para que ingresara Giuliano Simeone, uno de los tres hijos que tiene el entrenador argentino. Y el rendimiento dentro del partido no se modificó.

Tras lo que significó el empate en San Sebastián frente a Real Sociedad, el último domingo, aumentaron las críticas hacia el Cholo. Y es que si bien se mantienen en los puestos de clasificación a las copas, están a 7 puntos de distancia del líder FC Barcelona, que mira a todos desde arriba. Pero lo que más genera repudio entre los fanáticos del Colchonero es el nivel que viene mostrando el delantero de 21 años nacido en Roma.

“La culpa no es solo de Simeone, es parte del club. Si le dan la llave del club y el objetivo es meterse en la Liga de Campeones, no hay más objetivo”, enfatizó el periodista Paco García Caridad en El Chiringuito. Pero luego de la crítica al entrenador, apuntó directo y sin pelos en la lengua contra el ariete: “Su hijo Giuliano no tiene el nivel del Atlético de Madrid. Y es un error gravísimo tener a tu hijo si no es una estrella. Los compañeros lo van a señalar”, manifestó. A lo que añadió: “Samu Omorodion le da cien mil vueltas”.

En la misma línea, el panelista del programa deportivo español aseguró que “por más que sea tu hijo, por más que trabaje… No cometas ese error”. Y cerró con un contundente pedido: “Atlético de Madrid tiene que decirle que Giuliano Simeone no puede estar en el club”, expresó. ¿Qué dirá el entrenador argentino?

El contrato de Giuliano Simeone

La estadía contractual de Giuliano Simeone con Atlético de Madrid tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2028. Y su cotización actual, según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, es de 3 millones de euros.

Los números de Giuliano Simeone en Atlético de Madrid

Desde que luce la camiseta de Atlético de Madrid, fueron 6 los partidos que afrontó Giuliano Simeone, quien no convirtió goles ni aportó asistencias.