La llegada de Marcelo Gallardo a Al Ittihad supuso un cimbronazo para muchos futbolistas, pero sobre todo para Karim Benzema. Es que el francés, siendo la gran estrella contratada por el gigante saudí, dejó de entrenarse sin previo aviso en la pretemporada mientras la liga árabe entró en un impasse por la Copa Asiática de Naciones y no fue parte del plantel Itti al intentar reincorporarse por decisión de Gallardo.

De hecho, en los últimos días se dio un nuevo episodio de esta novela, en donde se vio a Benzema sumándose a los entrenamientos de Al Ittihad, pero a pesar de esto, el entrenador argentino optó por no incluirlo en la lista de buena fe para la Liga de Campeones de Asia, lo que sería el puntapié final para su salida del conjunto de la ciudad de Yeddah.

Para reemplazarlo, en el Al Ittihad ya comenzaron a buscar alternativas y el objetivo número 1 es poder lograr la contratación de Mohamed Salah, aunque resultaría difícil debido a que es la máxima figura del Liverpool y pretenden un monto récord a nivel mundial, ya que su pase fue tasado en 235 millones de euros. Por eso, según trascendió en las últimas horas, otro candidato a reemplazar a Benzema sería el francés Wissam Ben Yedder.

Con otro tipo de reflectores que los que poseen el ex Real Madrid y Salah, Ben Yedder es actualmente el capitán del Monaco y goza de un enorme presente en la Ligue 1, llevando 15 goles en 22 partidos disputados. Con pasado en Toulouse y en Sevilla y con 254 tantos en toda su carrera, en sus 501 encuentros jugados, el francés se perfila como una alternativa más terrenal para ser el nuevo delantero de Al Ittihad para ocupar el lugar de Karim Benzema.

El periodista Ekrem Konur reveló que tanto el equipo de Marcelo Gallardo como Al Ahli y Al Hilal se mostraron interesados en contar con los servicios del atacante del conjunto monaguesco, por lo que el destino de Ben Yedder, a sus 33 años, podría estar en Arabia Saudita. En paralelo, se espera que una vez solucionado el conflicto con Benzema, Al Ittihad busque cerrar el traspaso de Mohamed Salah, rompiendo el mercado a nivel histórico.

¿Qué pasará con Benzema?

Luego de semanas de incertidumbre, el francés multicampeón con el Real Madrid reveló que su intención es quedarse en Arabia Saudita, aunque las puertas en Al Ittihad parecen cerradas.

La reciente vuelta a los entrenamientos de Karim Benzema coincidió con su reaparición en los medios en una nota para la revista GQ, en su versión Medio Oriente. El francés posó para las cámaras, pero también aclaró que continuará en el fútbol de Arabia Saudita.

“(Estar en Arabia Saudita) es un nuevo desafío (y uno) que me gusta: un proyecto a largo plazo y en un país musulmán“, empezó diciendo. Y continuó: “No sólo soy un jugador de fútbol aquí en Arabia Saudita, también soy un embajador. Estoy aquí para traer grandes jugadores europeos, en un futuro próximo, incluso si ya hay grandes jugadores en la liga saudí. Nuestro reto es elevarlo al mismo nivel de las Ligas europeas“.

Evidentemente, su intención es ser alguien importante en el país asiático y no piensa siquiera en el retiro. “El tiempo dirá (lo que sucederá después), pero seré yo quien elija cuándo terminará o no mi carrera… En última instancia, me gustaría ser recordado como alguien que empezó desde abajo y se abrió camino hasta la cima solo, y a pesar de todos los obstáculos que he enfrentado. Eso es algo que me hace sentir realmente orgulloso“, manifestó.

Por ende, si no resuelve su situación en Al Ittihad, posiblemente se le busque un traspaso dentro de la Saudi Pro League.