A 4 meses de su último gol en River: Miguel Borja gritó por primera vez en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos

Fue un verano de lo más agitado para Miguel Borja, que ya encontró equipo e incluso gritó su primer gol. El delantero colombiano finalizó su contrato con River Plate y su situación fue una de las novelas más importantes en el mercado de pases del fútbol argentino.

Es que Borja llegó a coquetear con la posibilidad de ponerse la camiseta de Boca Juniors. Posteriormente, tenía todo arreglado para vestir los colores de Cruz Azul, aunque todo se cayó ya con él en México.

Finalmente, el cafetero mudó sus goles a Emiratos Árabes Unidos, donde representa ahora a Al Wasl. En su segunda presentación con el combinado asiático, Borja logró anotar por primera vez en esta nueva etapa en su carrera.

El delantero de 33 años metió el 1-1 definitivo en el arranque de la segunda mitad ante Al Nasr del mismo país. A través de un córner, Borja conectó un cabezazo certero para ponerla contra el palo más lejano.

De esta manera, Borja cortó una sequía de 4 meses sin convertir goles, su principal arma en el fútbol. El último había sido el 5 de octubre ante Rosario Central con la camiseta de River, ya en una última etapa con poca participación, antes de que se desencadenara su salida.

