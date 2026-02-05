Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL INTERNACIONAL

A 4 meses de su último gol en River: Miguel Borja gritó por primera vez en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos

En su segunda presentación en su nuevo club, el colombiano anotó el tanto del empate ante Al Nasr.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja, delantero de Al Wasl.
© Captura XMiguel Borja, delantero de Al Wasl.

Fue un verano de lo más agitado para Miguel Borja, que ya encontró equipo e incluso gritó su primer gol. El delantero colombiano finalizó su contrato con River Plate y su situación fue una de las novelas más importantes en el mercado de pases del fútbol argentino.

Es que Borja llegó a coquetear con la posibilidad de ponerse la camiseta de Boca Juniors. Posteriormente, tenía todo arreglado para vestir los colores de Cruz Azul, aunque todo se cayó ya con él en México.

Finalmente, el cafetero mudó sus goles a Emiratos Árabes Unidos, donde representa ahora a Al Wasl. En su segunda presentación con el combinado asiático, Borja logró anotar por primera vez en esta nueva etapa en su carrera.

El delantero de 33 años metió el 1-1 definitivo en el arranque de la segunda mitad ante Al Nasr del mismo país. A través de un córner, Borja conectó un cabezazo certero para ponerla contra el palo más lejano.

Tweet placeholder

De esta manera, Borja cortó una sequía de 4 meses sin convertir goles, su principal arma en el fútbol. El último había sido el 5 de octubre ante Rosario Central con la camiseta de River, ya en una última etapa con poca participación, antes de que se desencadenara su salida.

Publicidad
Gallardo ya lo sabe: el jugador de River que quiere irse de forma inmediata

ver también

Gallardo ya lo sabe: el jugador de River que quiere irse de forma inmediata

Datos clave

  • Miguel Borja fichó por el Al Wasl de Emiratos Árabes tras dejar River Plate.
  • El delantero anotó el gol del empate 1-1 ante Al Nasr mediante un cabezazo.
  • Borja cortó una sequía de 4 meses sin marcar goles oficiales desde octubre pasado.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Passarella mostró sus dos medallas de campeón del Mundo
Selección Argentina

Passarella mostró sus dos medallas de campeón del Mundo

Vladimir Gudelj se la jugó entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi como el mejor de la historia: “Por naturalidad”
Fútbol Internacional

Vladimir Gudelj se la jugó entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi como el mejor de la historia: “Por naturalidad”

Vasco da Gama quiere negociar con Racing por Santiago Sosa
Fútbol Argentino

Vasco da Gama quiere negociar con Racing por Santiago Sosa

Atlético Mineiro busca quedarse con Kevin Lomónaco
Fútbol Argentino

Atlético Mineiro busca quedarse con Kevin Lomónaco

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo