Al ritmo de Los Nota Lokos: Brian Fernández jugará en Uruguay y fue presentado en su nuevo club

A lo largo de los últimos años, la carrera de Brian Fernández se vio afectada por su adicción, que lo llevó a tener muy poca continuidad. Pero siempre buscó reinsertarse para seguir luchándola. Y claro, en la vida aprendió que lo último que debe hacer es bajar los brazos.

El delantero, a sus 31 años, tiene una nueva oportunidad. Esta vez en el fútbol uruguayo, donde defenderá la camiseta de Centro Atlético Fénix, equipo que milita en la Segunda División. Y ya fue presentado en sociedad con un video donde se repasan varios de sus goles.

“A los cracks se los presenta con Los Nota Lokos de fondo”, fue la frase que eligieron desde las redes sociales de los Albivioletas para oficializar su llegada. Sí, con la canción “Te Voy a Enseñar” de la banda de cumbia oriunda de San Francisco Solano, la cual comenzó a tocar como tal en 2011.

Ahora, al ex atacante de Defensa y Justicia, Racing, Colón y Metz, entre otros, le tocará una nueva experiencia en el exterior, donde tratará de volver a brillar, tal como lo hizo en sus comienzos. Eso sí, no tiene acción desde junio de 2025, por lo que el cuerpo técnico lo evaluará físicamente para que, en todo caso, termine de ponerse a tono.

Todos los clubes en donde jugó Brian Fernández

Defensa y Justicia (2011-2014)

Racing Club (2015-2017)

Sarmiento de Junín (2016)

FC Metz (2017-2018)

Unión La Calera (2018)

Club Necaxa (2018-2019)

Portland Timbers (2019)

Colón (2019-2020)

Ferro Carril Oeste (2021)

Deportivo Madryn (2022)

Ferro Carril Oeste (2022)

Colón (2023)

Almirante Brown (2024)

Talleres de Remedios de Escalada (2025)

Centro Atlético Fénix (2026-actualidad)

Los problemas de Brian Fernández en sus últimos clubes

A comienzos de 2023, Brian Fernández estuvo desaparecido en Santa Fe, mientras tenía contrato vigente con Colón. Después de ausentarse en un par de entrenamientos y al no saber nada sobre su paradero, hubo preocupación. Finalmente, apareció poco después, pero volvió a evidenciar los problemas que lo marcaron durante su carrera.

Para mitad de año, tuvo una nueva chance en el fútbol mexicano, aquel en el que brilló cuando jugó para Necaxa. En esta ocasión, el Morelia de la Liga de Expansión de México lo firmó el 21 de agosto. Sin embargo, 25 días después, el club le rescindió su contrato por incumplimientos a temas por fuera de los futbolístico. Había sufrido una nueva recaída.

“En mi cabeza, la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre. Pero al llegar de ese entrenamiento, en la siesta, mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club“, dijo Brian Fernández en un desgarrador posteo en Instagram, explicando lo sucedido en su último paso por México.

