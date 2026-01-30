El campeón de la Copa Libertadores que negocia con Racing por Juan Nardoni

En este último mercado de pases, Racing adquirió a cuatro refuerzos: Matko Miljevic, Valentín Carboni, Damián Pizarro y Ezequiel Cannavo. Y si bien logró la satisfacción de Gustavo Costas, el entrenador volvió a impacientarse porque Juan Nardoni puede emigrar.

Si bien la posible salida del santafesino de 23 años le permitiría a Diego Milito ir detrás de un cupo extra para buscar un refuerzo que cubra su hueco, el DT no quiere saber nada con perderlo ahora mismo. Pero desde Gremio están negociando para llevárselo, ya que el período de fichajes en Brasil recién finalizará el próximo martes 3 de marzo.

Durante las últimas horas, BOLAVIP accedió a la dirigencia del club que ganó la Copa Libertadores en 1983, 1995 y 2017, la cual sostiene que hicieron una oferta por 6 millones de dólares y que Racing la rechazó solicitando 10 millones. Y es que en Avellaneda solicitan una cifra que se acerque lo máximo posible a la cláusula de rescisión, que es de 22.000.000 de euros. Pese a todos estos números que van de un país a otro, desde la representación del futbolista sostienen que solo se trata de un sondeo.

A pesar de que están lejos en los números, el Tricolor tiene la intención de seguir negociando, más allá de que viene de realizar una de las contrataciones más elevadas de su historia: abonó 6.2 millones de euros por el mediocampista Tetê, quien llegó desde Panathinaikos. De hecho, a este medio le confirmaron que el empresario Marcelo Marques, quien fue clave para la contratación de Luis Suárez, es quien está ayudando económicamente a los de Porto Alegre, que se estirarían con una nueva oferta por 6.5 millones de dólares para llevarse a Nardoni.

Juan Nardoni, mediocampista de Racing. (Getty Images)

Los números de Nardoni en Racing

Juan Nardoni está atravesando a sus 23 años su tercera temporada en Racing, club al que arribó a inicios de 2023 procedente de Unión de Santa Fe y a cambio de 6 millones de dólares por el 70% de su ficha, ya que el Tatengue pidió quedarse con el 30% restante.

Con la Academia ya lleva disputados 126 partidos entre todas las competiciones y celebró cinco goles, además de siete asistencias, aunque no es esa su función principal. La Recopa Sudamericana representó el tercer título para él en el club, ya que también conquistó Copa Sudamericana el año pasado y Supercopa Internacional ante Boca en 2023.

