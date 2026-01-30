Nació en Inglaterra, anhela llegar a River y lo ofrecieron a Independiente

Solamente hay pocos equipos que tienen la posibilidad de continuar sumando refuerzos, ya que desde la Asociación del Fútbol Argentino otorgaron una prórroga para aquellos que se desprendan, por préstamo o una venta, de una futbolista tras el cierre del mercado de pases. Algunos de los que gozan de este privilegio, por el momento, son River e Independiente.

Mientras en el Millonario sueñan con repatriar a Rafael Santos Borré, en el Rojo están analizando la posibilidad de adquirir un delantero más. Es casi un hecho que Diego Tarzia se marchará hacia Vitória, de Brasil, y le permitirá sumar otra cara nueva. Y allí aparece el ariete nacido en Birmingham, que es hijo de un ex goleador del elenco de Núñez.

Tomás Ángel, quien fue una de las principales cartas de Colombia(tiene la doble nacionalidad y juega allí por su legado familiar) en el Mundial Sub 20 que se disputó en 2023, fue ofrecido a la Comisión Directiva del club de Avellaneda, y su nombre está siendo analizado por Gustavo Quinteros, el entrenador.

Más allá de que decidieron mantener a Gabriel Ávalos, el recambio es necesario. Y como si fuese poco, Independiente implora por un título, ya que no lo consigue hace 23 años, al menos en el ámbito local. Por eso mismo, busca jugadores de buen pie para tener un plantel muy competitivo.

Ángel nació en Inglaterra cuando su padre, que es el tercer máximo goleador extranjero en la historia de River, defendía la camiseta de Aston Villa. Pero debido a sus raíces, siempre priorizó a Colombia como nación, principalmente para competir profesionalmente.

En la actualidad, el joven de 22 años se encuentra en la MLS, donde milita en las filas de San Diego FC, cuyo contrato finalizará el próximo 31 de diciembre. Por ahora, no hubo una oferta por parte de Néstor Grindetti, ya que deben aguardar a la salida de Tarzia para avanzar de lleno.

La última temporada de Tomás Ángel

El británico-colombiano afrontó un total de 25 partidos con la camiseta de San Diego FC durante la temporada 2024-2025. Allí, anotó cuatro goles y aportó dos asistencias en 926 minutos dentro del campo de juego.

