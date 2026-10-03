Azerbaiyán vs. Lituania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

A menos de dos semanas de haber empatado entre sí, Azerbaiyán y Lituania se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llegó con paso arrollador al grupo y la revancha inmediata agrega un condimento extra: el que gane se despega en la tabla de su zona.

Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán viene de dos empates seguidos, el 0-0 ante Liechtenstein y el 1-1 frente a este mismo rival, y todavía no conoce la victoria en el certamen. Con apenas 2 puntos en dos presentaciones, necesita un triunfo para no quedar relegado en el grupo.

Lituania, en cambio, llega algo más entonado. Después de ganarle 2-0 a Liechtenstein, rescató un punto en el empate ante Azerbaiyán y suma 4 unidades, que lo ubican bastante más arriba en la clasificación general.

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El historial entre Azerbaiyán y Lituania

El historial entre ambos es parejo: de cuatro enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo dos empates, con una diferencia de gol que no existe porque anotaron la misma cantidad de goles, tres cada lado. El antecedente más reciente es justamente el de hace unos días, un 1-1 que dejó sensaciones similares para los dos y que ahora buscan desempatar.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Lituania vs. Azerbaiyán 1-1 UEFA Nations League 25/03/2019 Azerbaiyán vs. Lituania 0-0 Friendlies 26/03/2008 Lituania vs. Azerbaiyán 1-0 Friendlies 25/06/1998 Azerbaiyán vs. Lituania 2-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

En síntesis