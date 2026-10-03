Alineaciones de Azerbaiyán y Lituania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Azerbaiyán vs. Lituania este domingo 4 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Azerbaiyán y Lituania
Azerbaiyán viene de empatar 0-0 con Liechtenstein y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Lituania viene de empatar 1-1 con Azerbaiyán y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Azerbaiyán y Lituania
Azerbaiyán (4-2-3-1): Emil Balayev, Tellur Mutallimov, Anton Krivotsyuk, Tural Bayramov, Elvin Badalov, Abdulakh Khaybulayev, Emin Makhmudov, Rahim Sadikhov, Mahir Emreli, Vusal Isgandarli, Musa Gurbanly. DT: Aykhan Abbasov.
Lituania (3-4-2-1): Džiugas Bartkus, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Vilius Armalas, Artūr Dolžnikov, Vykintas Slivka, Justas Lasickas, Gvidas Gineitis, Lukas Michelbrink, Adrian Lickūnas, Ignas Venckus. DT: Edgaras Jankauskas.
Suplentes de Azerbaiyán: Renat Dadashov, Aleksey İsayev, Emil Safarov, Rufat Abbasov, Rahman Dashdamirov, Badavi Huseynov, Rahil Mammadov, Aydin Bayramov, Oruc Mammadov, Calal Huseynov, Rufat Abdullazada, Ravan Mirzammadov, Murad Khachaiev, Anatoliy Nuriyev, Aykhan Huseynov.
Suplentes de Lituania: Edvinas Gertmonas, Žygimantas Baltrūnas, Kipras Kažukolovas, Modestas Vorobjovas, Domantas Šluta, Manfredas Ruzgis, Armandas Kučys, Eligijus Jankauskas, Tomas Švedkauskas, Rokas Lekiatas, Faustas Steponavičius, Motiejus Burba.
La previa de Azerbaiyán y Lituania: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 4 de octubre
- Hora: 10:00 (hora de Argentina)
- Historial: 4 cruces — Azerbaiyán ganó 1, Lituania ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 27/09/2026: Lituania 1-1 Azerbaiyán