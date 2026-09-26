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Liga de Naciones

Lituania vs. Azerbaiyán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Lituania y Azerbaiyán se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Lithuania vs. Azerbaijan, Liga de Naciones
Lithuania vs. Azerbaijan, Liga de Naciones

Lituania recibe a Azerbaiyán este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Ambos necesitan puntos y llegan con esa urgencia al cruce.

Horario del partido

  • Argentina: 10:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Lituania ganó 2-0 como visitante ante Liechtenstein. El conjunto marcha 8° con 3 puntos.

Azerbaiyán arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Lituania y Azerbaiyán

Lituania y Azerbaiyán se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Lituania, 1 de Azerbaiyán y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
25/03/2019 Azerbaiyán vs. Lituania 0-0 Friendlies
26/03/2008 Lituania vs. Azerbaiyán 1-0 Friendlies
25/06/1998 Azerbaiyán vs. Lituania 2-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Lituania y Azerbaiyán se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
  • Lituania suma 3 puntos tras vencer a Liechtenstein.
Redacción Bolavip
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