Darwin Núñez reveló cuál fue el momento más duro de su carrera: "No aguantaba más, casi dejo de jugar al fútbol"

Con 24 años y su rol de centrodelantero titular, Darwin Núñez se prepara para ser uno de los grandes referentes de la Selección de Uruguay en la Copa América 2024, torneo en el cual buscará volver a ser la máxima ganadora de forma indiscutida. Sin embargo, en las últimas horas recordó un momento en el que la vida no le sonreía tanto.

Darwin Núñez acompañó a Luis Díaz y Alexis Mac Allister, sus compañeros de Liverpool, en un video publicado en el canal oficial de la Premier League. Los tres sudamericanos participaron del segmento ‘Ask Me Anything’, que traducido sería ‘Pregúntame lo que sea’, y se animó a hablar del momento más difícil de su carrera.

¿Cuál es tu mayor miedo?, leía una de las cartas. Y mientras Luis Díaz habló del ‘fracaso’, Alexis Mac Allister abrió el espectro de ‘no poder seguir jugando al fútbol’. Ante ello, Darwin reconoció que él pasó un momento así de complicado. “Me pasó con 19 años, casi dejo de jugar al fútbol”, admitió el delantero uruguayo.

“La rodilla… estuve un año y seis meses sin jugar, ahí ya no aguantaba más, me quería ir”, completó Darwin en lo que fue, para él, la situación que le provocó más miedo y que fue más difícil de superar. Todo esto cuando apenas había debutado en la primera de Peñarol. Darwin venía de una rotura de ligamentos y sufrió una lesión en la rótula al apurar su regreso. Salió llorando de la cancha y por poco no dejó el fútbol.

Darwin enfocado en la Copa América con Uruguay.

Darwin Núñez ya dejó atrás aquella sufrida historia

Superar un momento así, cuando apenas estás cumpliendo el sueño de llegar a primera, implica que una persona se vuelve mucho más fuerte desde lo mental. Y eso ha sucedido con Darwin Núñez.

Superó aquel momento en el que pensaba dejar el fútbol, se repuso y hoy es uno de los delanteros más importantes del mundo. Almería primero y luego Benfica le dieron una oportunidad en Europa, la cual aprovechó y Jürgen Klopp luchó por llevarlo a Liverpool.

Klopp confió en Darwin y fue quien propició su llegada a Liverpool.

En esta última temporada, Darwin Núñez disputó 36 de los 38 partidos de Premier League con Liverpool, de los cuales fue titular en 22, y convirtió 11 goles en liga. Sumando el resto de las competiciones alcanzó los 18 goles y 11 asistencias en 54 partidos, lo que ha llevado su valor de mercado de 70 millones.

Como mencionamos, su objetivo ahora es liderar a Uruguay a la conquista de una nueva Copa América, en lo que sería su primer título en 13 años. La última Copa América ganada por los charrúas se dio en 2011, en un torneo que se disputó en Argentina.