Finalizó la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones que se disputa en Marruecos, y de esta manera se conocieron a los 16 clasificados a los octavos de final. Una de las decepciones fue la Selección de Gabón, que perdió los tres partidos de su zona y finalizó en el último lugar.

Como consecuencia de esta pobre presentación, desde el gobierno del país africano decidieron intervenir en la Selección. A través de un comunicado oficial que fue firmado por Simplice Désiré Mamboul, responsable interino del área de Deportes, explicaron los pasos a seguir.

Primero, tomaron la determinación de suspender a la selección mayor por tiempo indeterminado, debido a que no participará de la Copa del Mundo 2026, por lo que en las próximas fechas FIFA solamente jugará encuentros amistosos hasta el inicio de las próximas Eliminatorias.

Luego, disolvieron el cuerpo técnico del entrenador Thierry Mouyouma, quien estuvo al mando del seleccionado durante más de dos años y medio, en los que cosechó un total de 15 victorias, 6 empates y 12 derrotas en los 33 partidos que disputó.

Finalmente, anunciaron la renovación del plantel para las próximas convocatorias. Tal es así que en el comunicaron informaron que tanto Bruno Ecuele Manga como Pierre Emerick Aubameyang fueron excluidos, por lo que todo indica que no volverán a ser llamados en el futuro.

El motivo de este duro comunicado es que desde el gobierno de Gabón afirmaron que la participación de su Selección en la Copa Africana fue “deshonrosa”, debido a que perdieron los tres partidos, uno de ellos ante Mozambique, y en su última presentación cayeron ante Costa de Marfil tras ir ganando 2 a 0 y que le den vuelta el resultado en los últimos 6 minutos.

“Y considerando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico; suspensión de la Selección Nacional hasta nuevo aviso; y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang”, dice el comunicado oficial, en el que también pidieron a la Federación que se haga cargo de la situación.

Los tres partidos de Gabón en la Copa Africana de Naciones

Fecha 1 – Camerún 1 vs. Gabón 0

0 Fecha 2 – Gabón 2 vs. Mozambique 3

2 vs. Mozambique 3 Fecha 3 – Gabón 2 vs. Costa de Marfil 3

