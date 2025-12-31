Es tendencia:
FIFA

FIFA anunció el fin del The Best y la creación de una nueva entrega de premios en Dubai a partir de 2026

Gianni Infantino utilizó su cuenta personal de Instagram para anunciar la nueva relación de FIFA con Dubai Sports Council y el World Sports Summit.

Por Germán Celsan

FIFA anunció una nueva entrega de premios que se celebrará en Dubai a partir de 2026

En 2016, la FIFA decidió crear los premios The Best, separándose de France Football y realizando su propia ceremonia destacando a los mejores jugadores, entrenadores, equipos y momentos de la temporada en el mundo fútbol. Sin embargo, menos de una década después, se confirmó que estos premios llegarán a su fin, para darle paso a una nueva gala.

Así lo confirmó el propio Gianni Infantino, Presidente de FIFA, en su cuenta personal de Instagram. El mandatario dio a conocer la asociación de FIFA con el Dubai Sports Council para celebrar una gala de premiación similar a los The Best pero en el World Sports Summit.

Los Premios The Best pasarán a ser un nuevo evento dentro del World Sports Summit a partir del 2026.

El World Sports Summit es un evento anual, que se celebra anualmente en Dubai y tuvo lugar este 29 y 30 de diciembre. A partir de la próxima edición, albergará la entrega de premios de la FIFA, evento que conocimos como The Best a lo largo de estos últimos nueve años.

“Estoy emocionado de confirmar el lanzamiento de un nuevo evento de premiación anual del mundo fútbol en Dubai. La misma será, a partir del 2026, la ceremonia oficial de la FIFA para entrega de premios, y unirá a los mejores del juego a nivel mundial para celebrar y honrar los principales logros del último año”, expresó Infantino.

Infantino agradeció y destacó al Jeque Hamdan bin Mohammed Rashid Al Maktoum, Príncipe de Dubai, y al Jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Dubai Sports Council en medio de la firma del acuerdo para llevar a cabo este nuevo evento.

“Estamos encantados de unir fuerzas con Dubai, una ciudad que vive y respira fútbol, mientras desarrollamos este evento de clase mundial. Esta premiación no será simplemente una ceremonia de premios, sino una innovadora forma de celebrar y honrar al fútbol y a sus principales protagonistas del año, tanto dentro como fuera de la cancha”, completó el Presidente de FIFA.

En síntesis

  • Gianni Infantino confirmó que los premios The Best finalizarán para dar paso a una nueva gala.
  • La FIFA se asoció con el Dubai Sports Council para celebrar este nuevo evento anual.
  • La nueva ceremonia oficial de premios comenzará a entregarse en Dubai a partir del 2026 en el World Sports Summit.
Germán Celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

