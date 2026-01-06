Gallardo lo quiso como refuerzo para River en este mercado y se irá a Inter Miami para ser compañero de Leo Messi

A menos de 20 días del debut de River Plate en el Torneo Apertura 2026, Marcelo Gallardo monitorea atentamente el mercado de pases. El Muñeco pidió a la dirigencia una serie de nombres y, aunque algunos ya se incorporaron, otros no podrán llegar a Núñez.

El caso de Tadeo Allende es uno de ellos. El delantero, cuyo pase pertenece a Celta de Vigo, la rompió en la última temporada con la camiseta de Inter Miami y se convirtió en uno de los grandes anhelos del Millonario, aunque no estaba solo en esa puja.

Es que el combinado de la MLS también tenía pretensiones serias para volver a contar con él luego de lo que fue el préstamo que finalizó el 31 de diciembre. Según pudo saber BOLAVIP, hay final feliz para Inter Miami en cuanto a la búsqueda de su continuidad.

De esta manera, se resuelve la incógnita sobre dónde jugará Allende en el 2026. Cabe recordar que el surgido de Instituto llegó a Celta de Vigo en 2024 a cambio de 4,5 millones de euros luego de romperla con la camiseta de Godoy Cruz durante 2023.

El acuerdo entre Inter Miami y el club de LaLiga es verbal y, a falta de conocer los detalles de esta operación, todo indica que Allende regresará a la ciudad de la Florida para volver a pelear junto a Lionel Messi por la MLS y la Concachampions, entre otros torneos.

Los números de Tadeo Allende en Inter Miami

En su primer año en el elenco conducido por Javier Mascherano, el delantero de 26 años tuvo una temporada magistral en la que anotó 24 goles en 54 partidos disputados. Fue una de las máximas figuras del equipo en los Playoffs que llevaron a la conquista de la MLS, relegando incluso a Luis Suárez al banco de suplentes en varios tramos.

