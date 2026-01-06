Es tendencia:
Ganó 6 títulos en River, los hinchas lo repudiaron y ahora será compañero de Borja en Cruz Azul

El mediocampista encontró su lugar en el mundo en México y viene de tener buenos pasos por Pachuca y Necaxa.

Por Lautaro Toschi

Agustín Palavecino
© GettyAgustín Palavecino

A comienzos de 2021, River insistió durante semanas por Agustín Palavecino. Negoció con Platense y con Deportivo Cali ya que eran socios en partes iguales como dueños de su pase. Cuando parecía que todo se caía, el mediocampista se puso firme y pidió pasar al Millonario. Marcelo Gallardo le dio confianza de inmediato y fue el único de los refuerzos que se ganó la titularidad ni bien llegó.

En su primer año en River hizo goles importantes -a Boca en La Bombonera y dos a Racing para ganar la Liga Profesional-, pero no supo mantener su rendimiento y ya para 2022 y 2023 perdió terreno. Los hinchas comenzaron a cuestionarlo duramente y a mediados de 2024 se marchó a Necaxa. La estadística marca que Palavecino jugó 136 partidos en el Millonario, marcó 13 goles y obtuvo seis títulos.

Palavecino encontró su lugar en el mundo

Desde que llegó a Necaxa, Agustín Palavecino logró encontrarse nuevamente con su mejor nivel. En una liga con menos exigencias, el mediocampista se volvió una pieza clave para su equipo y se ganó a los hinchas. Inclusive, fue tal la relevancia que tuvo en su equipo que a mediados de 2025 se lo llevó Pachuca para que dispute el Mundial de Clubes y luego regresó a Necaxa.

De Necaxa a Cruz Azul

Desde hace tiempo que Cruz Azul sigue de cerca a Agustín Palavecino y recién en este mercado de pases logró el objetivo de contratarlo. El objetivo de la Máquina Cementera es que vuelva a compartir cancha con José Paradela, quien también es considerado uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX.

Cruz Azul desembolsó unos 5,5 millones de dólares por Palavecino, además le dio a Lorenzo Faravelli a Necaxa en la operación. Pala ya llegó a la Ciudad de México y en las próximas horas firmará su contrato para sumarse al equipo que también ya acordó la incorporación de Miguel Ángel Borja.

DATOS CLAVE

  • Cruz Azul compró el pase de Agustín Palavecino por un monto de 5,5 millones de dólares.
  • El futbolista Lorenzo Faravelli fue transferido al Necaxa como parte de la operación por Palavecino.
  • Agustín Palavecino registró 136 partidos jugados y 13 goles durante su etapa en River.
