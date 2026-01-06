El tramo final del Torneo Clausura tuvo una definición por el descenso para el infarto. Godoy Cruz y San Martín de San Juan bajaron a la Primera Nacional, mientras que Aldosivi se salvó en la última fecha. En el Tiburón jugaba Tobías Leiva, volante de gran rendimiento que se formó en River y estuvo en el elenco marplatense a préstamo.

Una vez finalizada la cesión, Tobías Leiva regresó a River, pero Marcelo Gallardo no lo consideró y por eso se tuvo que buscar club. El pibe de 21 años, de buen rendimiento en Aldosivi ya encontró dónde jugar. A partir de 2026, Leiva vestirá la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto, equipo recientemente ascendido a la Primera División.

El conjunto cordobés jugó un gran reducido y logró el tan ansiado ascenso a Primera División luego de superar en la final a Deportivo Madryn. De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó el objetivo de ascender luego de un año en la categoría más dura del fútbol argentino.

Ante este panorama, el club busca refuerzos de calidad y por eso fueron a la carga por Tobías Leiva, quien llega a préstamo por un año sin cargo ni opción de compra. Cabe destacar que el gran objetivo de Estudiantes de Río Cuarto será mantener la categoría en este 2026.

Tobías Leiva. (Foto: Prensa River).

Leiva renueva con River

Antes de sellar su salida a préstamo, Tobías Leiva firmará la extensión de su contrato hasta diciembre de 2027. La intención del futbolista es salir a préstamo, rendir bien y poder tener una oportunidad a futuro en el club que lo vio nacer y en el cual se formó. Cabe recordar que el vínculo del mediocampista de 21 años con el Millonario terminaba a fines de 2026.

