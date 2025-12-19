Luis Enrique reveló que el arquero de PSG atajó con la mano fracturada en la final de la Intercontinental ante Flamengo: “Increíble”

Luego de lo que fue la conquista de la Copa Intercontinental 2025 donde París Saint-Germain venció a Flamengo en la tanda de penales, continúan apareciendo nuevas consecuencias. Tras la polémica que dejó uno de los remates por un posible adelantamiento, Matvei Safonov protagonizó otra acción que dejó boquiabiertos a todos tras la reciente revelación de Luis Enrique.

La gran figura en la definición del trofeo que determina al mejor equipo del planeta, no solo atajó 4 penales sino que también lo hizo de una manera particular: dos de ellos con la mano fracturada. En un intento por esclarecer cómo ocurrió este acontecimiento insólito, el experimentado entrenador español se refirió a esta cuestión en la conferencia de prensa protocolar.

Lo cierto es que Safonov se lesionó en la polémica atajada a Pedro, donde fue acusado de adelantarse aunque el VAR validó su acción. En referencia a esa maniobra protagonizada por el ruso, el DT expresó: “No puedo explicarlo. Es increíble, los jugadores no saben cómo pasó“. Y luego, añadió: “Creemos que fue en el tercer penal. Hubo un movimiento extraño“.

Pocos segundos más tarde, Luis Enrique continuó con su relato. “A pesar de la fractura, logró atajar los dos últimos tiros. La adrenalina era tan fuerte que no sintió dolor“, reveló el director técnico del PSG. Además, para enaltecer lo hecho por el guardameta, también expresó: “Estar listo para ayudar al equipo, estar listo pase lo que pase, esa es la mentalidad que queremos“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex entrenador de Barcelona amplió su discurso al respecto. “Todavía no he hablado con él“, confesó sobre Matvei Safonov. “Nadie quiere cosas negativas, pero también es en estos momentos donde se aprende mucho. Es el karma“, agregó inmediatamente después y sorprendió a todos con esa última frase.

Matvei Safonov, arquero ruso de París Saint-Germain. (Getty Images)

En cuanto a su gran actualidad que había acumulado en este último tiempo, el DT manifestó: “Estuvo muy bien durante cuatro partidos. Y la vida te dice que tienes que descansar, recuperarte y aceptar la situación“. Para cerrar sus declaraciones sobre el arquero ruso, Luis Enrique volvió a dedicarle un elogio. “Volverá pronto porque esa es su mentalidad“, culminó el entrenador español.

