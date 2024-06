El croata dio su opinión sobre si la Euro es más complicada que la Copa del Mundo y no coincidió con el crack francés.

Una nueva frase de Kylian Mbappé diferenciando a Europa de Sudamérica volvió a tener repercusión internacional. El francés aseguró que la Euro es más complicada que el Mundial, tema que terminó tocando hasta Lionel Messi. Ahora se sumó Luka Modric.

El crack croata, que compartirá equipo con el ex-PSG si decide continuar en el Real Madrid, fue consultado por la frase en ESPN y fue contundente: “Sí que en la Eurocopa son partidos entre las mejores selecciones de Europa, pero en el Mundial tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile… grandes equipos“.

“No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial es más difícil que la Euro porque son selecciones de todo el mundo. Puedo entender lo que dijo Mbappé, pero para mí el Mundial es más difícil“, sentenció el cerebral mediocampista de 38 años.

Qué había dicho Mbappé sobre la Eurocopa y el Mundial

Consultado por la dificultad de la Euro 2024, la gran figura de la Selección de Francia la puso en lo más alto: “Para mí, es más complicada que un Mundial. Más allá que en la Copa del Mundo hay más presión, en la Eurocopa todos los equipos se conocen entre sí y tácticamente tienen todos un fútbol muy similar“.

La respuesta de Messi a la frase de Mbappé

Leo Messi no se quedó callado tras escuchar la palabra de su excompañero y contestó: “Mbappé también había hablado de los equipos sudamericanos antes del Mundial, no me acuerdo lo que dijo. Pero cada uno le da importancia a la competición que juega, obviamente la Eurocopa es una competición importantísima donde están los mejores”.

Y agregó: “Está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo y a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que la Eurocopa es la competencia más difícil”.

“En el Mundial están los mejores, están todos los mejores jugadores del mundo generalmente y por eso todos quieren ser campeón del mundo“, concluyó.