Mientras Argentina sufre por Lo Celso, los 4 lesionados que tiene España para la Finalissima

Cada vez falta menos para la Finalissima, que pondrá a Argentina y España cara a cara por una estrella. La Albiceleste recibió la mala noticia de la lesión de Giovani Lo Celso, pero el actual campeón de la Eurocopa no se queda atrás y tiene a varios hombres importantes entre algodones.

Actualmente, Luis De La Fuente sabe que cuatro futbolistas hoy no estarían a disposición por distintos inconvenientes físicos. Mientras algunos están descartados, el cuerpo técnico confía en recuperar a otros para el duelo clave ante los campeones del mundo.

Pedri

El mediocampista de Barcelona, Pedri González, sufrió un desgarro en los isquiotibiales el pasado 21 de enero, cuando enfrentaba a Slavia Praga por la Champions League. Si bien le dieron cuatro semanas de recuperación, todo dependerá de su evolución.

La temporada del joven centrocampista no viene siendo color de rosa desde lo físico, ya que los problemas musculares lo hicieron perderse varios encuentros. Anteriormente, sufrió una rotura en el bíceps femoral que también lo marginó de las canchas durante un mes.

Gavi

El mediocampista se sigue recuperando tras haber sido intervenido en la rodilla derecha el pasado 23 de septiembre. En febrero se cumplirán cinco meses de la operación, el tiempo estipulado de recuperación. Por ahora, continúa marginado de las canchas.

Cabe recordar que esta es la segunda lesión grave en la corta carrera de Gavi, teniendo en cuenta que el 19 de noviembre de 2023 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Publicidad

Publicidad

ver también En España atacan a la Selección Argentina: ”Qatar fue un concurso de penaltis para Lionel Messi”

Carvajal

Tras haber regresado de su grave lesión de rodilla, a Carvajal le viene costando desde lo físico. Meses después de su regreso, tuvo que someterse a otra artroscopía y desde entonces perdió mucho terreno. En Real Madrid, que atraviesa una crisis futbolística, palpitan su retorno.

Si bien ya está recuperado, el lateral derecho lleva meses sin ser titular y sumó apenas 27 minutos en los últimos 8 encuentros. Estos inconvenientes ponen en duda su convocatoria para la Finalissima.

Isco

El experimentado mediocampista sigue recuperándose de una lesión en el tobillo, que requirió operación. Hasta el momento, el ex Real Madrid no pudo volver a las canchas y será difícil verlo en Lusail el 27 de marzo.

Publicidad

Publicidad

ver también La Selección Argentina modificó su calendario rumbo al Mundial 2026: se canceló un amistoso clave y busca rivales