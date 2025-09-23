La figura de 60 millones del Barcelona que será baja por cinco semanas y se pierde los partidos vs. PSG y Real Madrid

Recién terminada la gala del Balón de Oro, en la que Lamine Yamal se quedó a las puertas de conseguir la máxima distinción individual del mundo fútbol, y donde el Barcelona ganó cinco galardones, el club blaugrana empieza a pensar en lo que serán los próximos partidos de la temporada y tendrá una baja de peso para los próximos partidos.

Y es que este lunes, el club culé emitió un comunicado informando que Gavi tendrá que someterse a una “revisión artroscópica”, una intervención poco invasiva, pero que lo tendrá al menos cinco semanas fuera de las canchas. En total se perderá, cuanto menos ocho partidos con el Barcelona, incluyendo el clásico vs. Real Madrid y el partido de UEFA Champions League contra el vigente campeón de la competición, PSG.

De acuerdo a lo previsto, la idea es que el futbolista, valuado en 60 millones de acuerdo a Transfermarkt, regrese a las órdenes de Hansi Flick en el partido del 5 de noviembre vs. Brujas por Champions League.

Gavi no juega desde el 23 de agosto vs. Levante, y se perdió los últimos cuatro partidos por lesión. (Getty)

Los partidos que se perderá Gavi con el Barcelona

25 de septiembre: vs. Real Oviedo (LALIGA)

28 de septiembre: vs. Real Sociedad (LALIGA)

1 de octubre: vs. PSG (Champions League)

5 de octubre: vs. Sevilla (LALIGA)

18 de octubre: vs. Girona (LALIGA)

21 de octubre: vs. Olympiacos (Champions League)

26 de octubre: vs. Real Madrid (LALIGA)

2 de noviembre: vs. Elche (LALIGA)

El comunicado del FC Barcelona

El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (Gavi) se sometió ayer a intensas pruebas de esfuerzo deportivo tras finalizar el tratamiento conservador por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha.

Las conclusiones son que, para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá este martes a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. Una vez finalizada la intervención se emitirá un nuevo comunicado médico.