Betis confirmó la lesión que puede dejar a Lo Celso afuera de la Finalissima con Argentina

Las alarmas volvieron a encenderse en la Selección Argentina con la confirmación de la lesión de otro futbolista que era tenido en cuenta por Lionel Scaloni con vistas a la disputa de la Finalissima ante España, el 27 de marzo en el Estadio de Lusail, en Qatar.

A través de la publicación del parte médico oficial, en Real Betis dieron cuenta de la “lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior” del muslo derecho que sufrió Giovani Lo Celso como consecuencia de una acción de juego que protagonizó ante PAOK por la Europa League.

Si bien el club se limitó a anunciar que “su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso”, tales lesiones demandan para su recuperación óptima una rehabilitación de entre seis y ocho semanas que pone en serio riesgo la participación del mediocampista en la Fecha FIFA de marzo.

Para Lo Celso el momento es más que inoportuno, porque también lo hará perder terreno en la carrera por ganarse un lugar en la lista definitiva de Scaloni para el Mundial de 2026. Cabe recordar que el jugador ya se perdió la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de Qatar, incluso cuando era una fija en las convocatorias del DT, por un desprendimiento del bíceps femoral en la pierna derecha un mes antes del inicio del certamen.

Señal de alerta para Betis en el mercado

La lesión que podría tener a Giovani Lo Celso hasta dos meses de baja también fue una señal de alerta para Betis en el mercado de pases, ya que podría cambiar las prioridades de Manuel Pellegrini. Hasta el momento, el objetivo principal era la llegada de un delantero, pero en vista también de la lesión de Isco Alarcón se evaluará la posibilidad de ir en busca de un mediocampista creativo.

Los números de Lo Celso en la temporada

El mediocampista argentino venía teniendo una temporada irregular con Betis, en la que sufrió por la acumulación de problemas físicos. Disputó 25 partidos entre Liga, Europa League y Copa del Rey, en los que aportó 3 goles y entregó 2 asistencias.

Llegó a haber rumores sobre su salida en el presente mercado de pases, referidos al interés de Inter Miami en la MLS y de Rosario Central en Argentina, pero más allá de reconocer que las lesiones lo habían perjudicado, Manuel Pellegrini se encargó de aclarar que lo considera una pieza clave en el equipo.

Data clave

Giovani Lo Celso sufrió una lesión miotendinosa moderada en el muslo derecho con Real Betis.

sufrió una en el muslo derecho con Real Betis. La recuperación demandará entre seis y ocho semanas , afectando la Finalissima del 27 de marzo.

, afectando la del 27 de marzo. El futbolista registra 25 partidos, 3 goles y 2 asistencias en la presente temporada.

