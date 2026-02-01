En España atacan a la Selección Argentina: ”Qatar fue un concurso de penaltis para Lionel Messi”

La consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue cuestionada por algunos sectores de la prensa internacional y por los hinchas de países que, evidentemente, no querían que la Albiceleste y Lionel Messi levantaran el trofeo en aquel 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha.

Tanta rabia despertó la tercera estrella para la Scaloneta, que a día de hoy, cuando ya pasaron más de tres años del encuentro en el que la Pulga y compañía derrotaron a Francia, siguen los comentarios respecto a un presunto favoritismo basado en los cinco penales sancionados en total (vs. Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia).

”Es imposible que Argentina gane dos mundiales seguidos. Sobre todo porque el último fue un concurso de penaltis que pitaban a favor de Messi. Eso pasa una vez…”, lanzó el periodista Paco González en el programa ‘Tiempo de Juego’ que se emite por la radio Cadena Cope, uniendo la última edición del torneo con la que se aproxima en este año en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el comentario no deja de ser parte en un periodo en el que en España ya cuentan los días para lo que será el duelo con la Selección Argentina por la Copa de Campeones UEFA -Conmebol (más conocida como Finalissima) que se desarrollará el viernes 27 de marzo también en el mítico e imponente Estadio de Lusail.

El cronograma de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina, cabeza de serie del Grupo J, iniciará su camino en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el martes 16 de junio enfrentando a Argelia. El debut de la Scaloneta tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City a las 22:00 (hora argentina).

Tras el estreno, el cronograma de la Albiceleste continuará en el AT&T Stadium de Dallas, ciudad que albergará sus dos partidos restantes de la primera fase. El lunes 22 de junio, Argentina se medirá ante Austria a las 14:00 (hora argentina), en lo que se perfila como el duelo más complejo del grupo. Finalmente, cerrará su participación en la zona contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00.

Publicidad

Publicidad

ver también Gabriel Batistuta defiende a Julián Alvarez ante su momento en el Atlético de Madrid: ”Es increíble”

ver también En España siguen apuntando a Julián Alvarez tras otro mal partido del Atlético de Madrid: ”No mejoró demasiado”

De lograr la clasificación como líder de grupo, el equipo nacional viajará a Miami para disputar los dieciseisavos de final con el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde).