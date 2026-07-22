Crece la preocupación en Italia: Guardiola no acepta y siguen sin DT a dos meses de volver a jugar

La Federación Italiana no logra salir de la crisis en la que está sumida luego de su tercera Copa del Mundo sin clasificar.

Luego de la catástrofe que fue perder en penales contra Bosnia y quedarse sin clasificar al Mundial 2026, repitiendo lo sucedido en Qatar 2022 y Rusia 2018, la Selección de Italia inició un proceso de renovación masiva. Tanto a nivel dirigencial como futbolístico. Sin embargo, dicho proyecto sigue sin tener cabeza, el tiempo pasa, y la preocupación sigue creciendo.

Paolo Maldini fue apuntado como nuevo -y primer- director de selecciones para la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), y es quien debe contratar al nuevo entrenador. Hay un nombre que encabeza esa lista para el legendario defensor del Milan: Pep Guardiola. Pero la negociación se sigue extendiendo.

Guardiola se debate sobre su futuro. (Getty)

La oferta de Italia para Pep Guardiola está, pero el español se debate entre aceptarla o tomarse un descanso luego de su última década en Manchester City, precedida de otra década entre Bayern Múnich y Barcelona, todo de corrido. El problema mayúsculo que tiene la FIGC es que el tiempo pasa, se acercan compromisos importantes, y siguen sin un líder para la selección.

En menos de dos meses, Italia tendrá que debutar en la Nations League A, donde entre septiembre y noviembre tendrá que enfrentar a tres selecciones mundialistas de primer nivel: Turquía, Bélgica y Francia, sus rivales de grupo. Un compromiso más difícil que el otro.

Italia necesita un líder y rápido. El tiempo apremia. (Getty)

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Los otros dos candidatos para dirigir a Italia

En caso de que Guardiola responda con una negativa, o se tarde demasiado en contestar, la Federación Italiana tiene otros dos nombres realmente fuertes en carpeta, en Roberto Mancini y Andrea Pirlo.

Roberto Mancini está sin club, pero podría retomar el cargo en Italia. (Getty)

Mancini, de 61 años, está libre luego de su paso por Arabia Saudita con el Al-Sadd, donde estuvo desde noviembre hasta junio. El histórico entrenador fue el último en sacar campeón a Italia, en la Eurocopa 2020.

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Pirlo dirige en Emiratos Árabes, pero estaría dispuesto a agarrar Italia. (Getty)

Por otra parte, Andrea Pirlo se convirtió en entrenador en 2020, tras su retiro del fútbol; dirigió a Juventus por un año, pasó por el Karagümrük turco, la Sampdoria y actualmente se encuentra en el United FC de Emiratos Árabes, con contrato vigente hasta 2027, aunque no hay dudas de que un llamado de la Squadra Azzurra sería lo suficientemente tentador como para cambiar de aires.

Síntesis

Pep Guardiola es el principal candidato de Paolo Maldini para dirigir a Italia.

es el principal candidato de para dirigir a Italia. Roberto Mancini y Andrea Pirlo son las alternativas al puesto de entrenador.

y son las alternativas al puesto de entrenador. Turquía, Bélgica y Francia serán los rivales de Italia en la Nations League.