Menos de 24 horas le duró a Paolo Maldini la ambición de delegar la reconstrucción del seleccionado italiano en uno de los mejores entrenadores del mundo.

Ni siquiera 24 horas pasaron entre que Paolo Maldini confirmó que habían acercado una propuesta formal a Josep Guardiola, en su primera conferencia de prensa como director de selecciones de la Federación Italiana, y que se supo que el entrenador español, quien puso fin a un ciclo de diez años como entrenador del Manchester City, ya la había rechazado.

Tampoco será posible dar con el arribo de Carlo Ancelotti, a quien contactaron pese a saber que está comprometido con Brasil hasta 2030. Entonces, el plan de buscar a los mejores entrenadores del mundo para el renacer de la Selección de Italia mutó casi antes de comenzar en una urgencia que llevó a pisar el acelerador por Andrea Pirlo.

Por identificación, el ex mediocampista que defendió las camisetas de Brescia, Inter, Reggina, Milan y Juventus en el país, además de haber sido campeón mundial con el seleccionado en 2006, es un candidato por demás justificado. Aunque si lo que se juzga es su trayectoria como entrenador, es prácticamente el candidato opuesto a lo pregonado por Maldini.

Y es que su incipiente carrera en los banquillos fue claramente de menos a más, porque comenzó en Juventus, en la temporada 2020/2021, pero de allí pasó por el Faith Karagümüruk de Turquía y Sampdoria, antes de desembarcar en los Emiratos Árabes para hacerse cargo del Dubai United en julio del año pasado.

Guardiola agradeció, pero rechazó la propuesta de Italia.

Pese a la ausencia de pergaminos como DT, Pirlo es el favorito no solo de Maldini sino también de Leonardo, el otro nombre fuerte de la nueva estructura de seleccionados nacionales. Lo consideran la persona idónea para asumir la reconstrucción a partir de un proyecto que puede ir del mediano al largo plazo.

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Pirlo está dispuesto

A diferencia de lo que sucedió con Josep Guardiola y Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo está dispuesto a asumir hoy mismo la dirección técnica de la Selección de Italia, para lo que primero deberá rescindir el vínculo que lo liga al Dubai United hasta mediados del año próximo.

Tampoco habría ningún tipo de problema para ello, porque según avanzó SportMedia Set existe una cláusula contractual para activar su salida inmediata en caso que le surgiera en Europa una propuesta deportiva que lo sedujera.

Data clave

Josep Guardiola rechazó la propuesta formal para dirigir la Selección de Italia.

rechazó la propuesta formal para dirigir la Selección de Italia. Andrea Pirlo es el candidato preferido de Paolo Maldini para asumir en Italia.

es el candidato preferido de Paolo Maldini para asumir en Italia. Carlo Ancelotti mantendrá su compromiso con la selección de Brasil hasta 2030.