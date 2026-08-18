Guardiola vs. Haaland: la humillación en plena final de la FA Cup

Salió una serie documental de Pep y allí se pudo ver su costado más íntimo: discusiones con los jugadores y tristeza por su divorcio.

En las últimas décadas, Pep Guardiola se ganó el privilegio de ser considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo. Cambió la historia moderna de Barcelona, triunfó en Bayern Múnich y fue múltiple campeón con Manchester City. Tras confirmar su salida del elenco Ciudadano, el catalán apareció en el radar de algunas selecciones, pero finalmente decidió tomarse un tiempo de descanso.

Recientemente, salió en Prime Video la serie de Pep Guardiola, que se llama A Beautiful Obsession (Una hermosa obsesión). Allí se pueden observar cómo fueron las últimas dos temporadas del entrenador español en Manchester City: su trabajo en el día a día, vestuarios calientes e inclusive un duro momento a nivel personal, como lo fue su divorcio.

El día que arremetió contra Haaland

La final de la FA Cup 2025 la jugaron Manchester City ante Crystal Palace con derrota por 1 a 0 para los de Guardiola. Aquella jornada, se pudo ver una dura discusión entre Pep y Haaland, que por entonces era la gran figura del equipo. El catalán le preguntó al noruego si estaba cansado, la respuesta fue negativa y su réplica fue leta: “¿Por qué no luchas por el balón como lo has hecho con (William) Saliba y todos los jugadores, en la maldita final? Si estás cansado, dímelo ahora“.

Además, agregó: “Dejé fuera a seis malditos jugadores. Seis jugadores de los que me avergüenzo de haber dejado fuera. ¿Dónde está tu calidad? ¿Los movimientos a la espalda de la defensa? ¿El área? ¡Vete! Te quiero igual, Erling, como un padre, te quiero igual. Pero no se trata de eso. De nada más. Demuéstrame que quieres ganar”.

Josep Guardiola. (Foto: Getty).

El divorcio

Pep Guardiola se divorció en diciembre de 2024 y así se vio reflejado en la serie: “Chicos, quiero confesarles algo. Estoy divorciado de la mujer más hermosa de su planeta, mi esposa, mi exesposa. La amo muchísimo, pero perdimos la pasión. ¿Yo la amo? Sí, absolutamente. ¿Ella me ama? Sí, pero perdimos la pasión. En sus vidas, hagan lo que hagan, háganlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión”.

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La salida de Manchester City

“No me pregunten por qué me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Será difícil volver. Necesito renovar muchas cosas. Han pasado muchas cosas en mi vida personal, y profesionalmente necesito encontrarme con cosas diferentes, sobre todo sentarme y ver pasar el tiempo. Hay una palabra en catalán que se llama ‘ badar ‘, y badar es esto…”, completó Pep.

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