Romelu Lukaku se retiró de la Selección de Bélgica: “Di todo lo que tenía”

Siendo el máximo goleador histórico y el tercer jugador con más partidos, el delantero de 33 años anunció su salida con un sentido posteo.

Romelu Lukaku se retiró de la Selección de Bélgica. A través de un sentido posteo en su cuenta personal de Instagram, le puso punto final a su estadía después de más de 16 años representando internacionalmente a su país. De esta manera, finalmente llegó el adiós del máximo goleador histórico de su nación, entre otros tantos logros individuales.

Romelu Lukaku, máximo goleador de la Selección de Bélgica. (Getty Images)

Nacido hace 33 años en Wintam, Amberes, el 13 de mayo de 1993, es hijo de padres congoleños y solo siguió la tradición familiar. Su papá, Roger, fue futbolista y jugó en la Selección de Zaire (actual RD del Congo). Además, su hermano Jordan disputó 8 partidos con Bélgica, mientras que su primo Boli Bolingoli-Mbombo estuvo en Celtic hasta hace pocos meses.

Lo cierto es que Lukaku anunció su retiro de la Selección de Bélgica. Luego de vestir la camiseta por más de 16 años ininterrumpidamente, optó por despedirse dejando un legado eterno. Entre otros tantos ítems, también es el tercer jugador con más encuentros jugados y eso lo acompaña con una estadística personal de 94 goles y 20 asistencias en 135 cotejos.

Romelu Lukaku, máximo goleador de la Selección de Bélgica. (Getty Images)

Desde su debut el 3 marzo de 2010 en un amistoso internacional contra Croacia, se convirtió en una pieza fundamental. De hecho, disputó 3 Eurocopas (2016, 2020 y 2024) y anotó 6 tantos en 14 compromisos, además de que participó en 4 Copas del Mundo (2014, 2018, 2022 y 2026), donde dejó un saldo de 8 anotaciones en 18 partidos disputados.

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Por otro lado, su carrera a nivel clubes habla por sí sola. Se formó en Lierse SK, pero debutó en Anderlecht y rápidamente pegó el salto a Chelsea. Con pasos intermedios en West Brom y Everton, luego ya llegó a Manchester United y su nivel lo hizo jugar en Inter de Milán y volver a Chelsea, que pagó 113 millones de euros. Además, jugó en Roma, Napoli y ahora está en Fenerbahce.

Romelu Lukaku, en su etapa en Chelsea. (Getty Images)

Fuera de la cancha también es todo un ejemplo: habla 8 idiomas. Además de sus nativos francés y neerlandés, es especialista en inglés, portugués, italiano, español, alemán y el dialecto suajili congolés. Por otro lado, es católico practicante en lo religioso, mientras que también es abstemio, lo que significa que no toma ningún tipo de bebida alcohólica.

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El anuncio de Romelu Lukaku al retirarse de Bélgica

“Estos 16 años di todo lo que tenía por la selección… Pasé por todas las emociones posibles. Jugué con increíbles compañeros de equipo por los que siempre estaré agradecido.

Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, en la Selección de Bélgica. (Getty Images)

Quiero darles las gracias a todos. Quiero agradecer a todos los entrenadores también por presionar y confiar en mí para ayudar al equipo. Fue un lindo paseo y disfruté cada momento.

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A los fans de Bélgica, gracias por el apoyo que le dieron a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en 4 copas mundiales y 3 campeonatos europeos.

Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de parar aquí. Fue increíble. Fue agradable. Estoy agradecido. Gracias“.