Por qué no juega Youri Tielemans en Bélgica vs. España por los cuartos de final del Mundial 2026

Pese a ser anunciado como titular, el capitán es la gran baja en la formación inicial para enfrentar a los candidatos al título.

Este viernes la Selección de Bélgica se enfrenta a España por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial por un lugar en las semifinales. Sin embargo, en esta oportunidad lo que más llama la atención es la gran ausencia de Youri Tielemans en la formación inicial del combinado belga.

Cabe recordar que el mediocampista fue titular en todos los partidos que disputó su elenco, ya que es considerado una pieza fundamental para el cuerpo técnico. De hecho, le convirtió dos goles a Senegal que fueron claves para clasificar a los octavos de final y luego poder llegar a esta instancia.

Youri Tielemans, capitán de Bélgica. (Getty Images)

Lo cierto es que Tielemans no juega por lesión. Aunque estaba dentro de los titulares y como capitán, sufrió una cuestión física durante los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego, por lo que el entrenador se vio obligado a sacarlo del equipo. De esta manera, juega Hans Vanaken en su lugar en la mitad de la cancha.

Las formaciones de Bélgica y España

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

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El cuadro final del Mundial 2026