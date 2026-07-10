Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. España por los 4tos de final del Mundial 2026

El delantero belga no estará desde el inicio por decisión de Rudi García.

Se viene el sexto partido del Mundial 2026 para España y para Bélgica, en lo que será el duelo de 4tos de final que enfrenta a ambas selecciones europeas en el SOFi Stadium de Los Angeles.

En la previa del compromiso que definirá al rival de Francia en semifinales, ambos seleccionadores, Luis de la Fuente y Rudi García respectivamente, definieron las formaciones. En el cuadro belga, nuevamente estará como suplente Romelu Lukaku.

El delantero de 33 años es el máximo goleador histórico de Bélgica y el máximo anotador del equipo en este Mundial, con tres tantos en total. Sin embargo, su rol en este certamen es más como una alternativa que como titular.

De hecho, en los cinco partidos disputados hasta el momento, Lukaku fue titular en uno solo, el empate 0 a 0 ante Irán. Luego, sumó minutos en los 4 encuentros restantes, en los que anotó tres goles, todos en distintos compromisos: ante Nueva Zelanda por fase de grupos, ante Senegal por los 16avos y frente a Estados Unidos por los 8avos.

La formaciones de España y Bélgica

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

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Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.

El cuadro del Mundial 2026